Постановление о мерах по стабилизации экономики РК готовилось для «своих» – эксперт

Алматы. 21 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Правительственное постановление «О дальнейших мерах по стабилизации экономики» по вопросам налогообложения готовилось для «своих», считает основатель и генеральный директор Республиканского центра помощи предпринимателям (РЦПП) Дмитрий Казанцев.

«Такое впечатление, что правительственное постановление готовилось для «своих». В корне не согласен с видами деятельности, которые перечислены в приложениях к документу. Ведь их освободили от уплаты налогов с зарплаты сотрудников на шесть месяцев. Лично я считаю, что пострадал весь бизнес», — прокомментировал Казанцев для КазТАГ документ и перечень видов деятельности, которые получат государственную поддержку.

По его мнению, сегодня власти делают большую ошибку.

«В целом, ничего не имею против тех субъектов казахстанской экономики, которые перечислены в приложениях к правительственному постановлению. Но сейчас делить бизнес на тех, кто больше пострадал и потому нуждается в государственной поддержке, и тех, кто пострадал меньше и не нуждается в ней, в корне неправильно», — убежден эксперт.

Также собеседник агентства полагает, что классифицировать специалистов – плохая идея.

«Чем, например, юристы и те, кто занимается консультированием в области права, отличаются от бухгалтеров. И первые, и вторые пострадали существенно. Сегодня гадать, кто больше, кто меньше, весьма сомнительное занятие. Те же IT-проекты, которые могут работать удаленно, в частности, программисты, пострадали, а другие профильные компании – не пострадали? Давайте возьмем ИП-шников, которые платят налоги. Они меньше пострадали? Здесь больше вопросов, чем ответов», — уверен спикер.

По его словам, предприниматели хотят публично оценить действия властей по господдержке бизнеса.

«Поэтому сейчас мы будем готовить обращение к президенту РК, в котором скажем, что не согласны с тем перечнем, который утвердили правительственным постановлением, укажем, что меры государственной поддержки нужно распространить на все без исключения виды деятельности», — резюмировал Казанцев.

Напомним, ранее премьер-министр РК Аскар Мамин подписал постановление «О дальнейших мерах по реализации указа президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года №287 «О дальнейших мерах по стабилизации экономики» по вопросам налогообложения» и два приложения с перечнем 29 видов деятельности бизнеса, которым будет оказана государственная поддержка. В указанный перечень в числе прочего вошли рестораны, автосалоны, авиакомпании, туркомпании и салоны красоты.