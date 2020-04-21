Более Т7 млрд потратят на продовольственную безопасность Алматы

Алматы. 21 апреля. КазТАГ – Более Т7 млрд будет потрачено на продовольственную безопасность Алматы, сообщается на официальном интернет-ресурсе города.

«С учетом объемов потребления населения города основных видов продовольственных товаров, с местного бюджета предусмотрено выделение более Т7 млрд для пополнения стабилизационного фонда, из них Т5 млрд были выделены в марте текущего года. Подписаны соглашения с крупными отечественными товаропроизводителями и торговыми сетями по бесперебойному обеспечению города в течение трех месяцев по 17 видам товаров по стабильной цене (22,5 тыс. тонн)», — говорится в официальном сообщении.

В частности, в настоящий момент заключен договор о предоставлении займа ТОО «Хлебобараночный комбинат «Аксай» для закупа муки I сорта и производства хлеба формового. В акимате заверили, что в ближайшие дни хлеб будет реализовываться по фиксированным сниженным розничным ценам:

— восемь фирменных магазинов «Аксай Нан» – Т70;

— магазины ведущих торговых сетей категории А («Магнум», Small, «Рамстор», «Столичный», «Оптовый клуб», «Людмила», Carefood, «Дастархан», «Скиф Сауда», «Метро») – Т75;

— не менее двух тыс. магазинов у дома категории В, С – Т80.

Кроме того, сообщается, что заключены договоры с торговыми сетями на реализацию гречневой крупы из регионального стабилизационного фонда по цене Т305/1 кг. Данная продукция поступила на полки свыше 100 магазинов сетей JLC, Small, SkifDiscount, Toimart, «Сабыржан» и Magnum.

Вместе с этим совместно с руководством других регионов Казахстана был проработан вопрос поставки товаров напрямую в торговые сети города. Так, власти города обещают, что из Кызылординской области в Алматы будет поставляться рис, Костанайской – рожки, Павлодарской – картофель, Туркестанской – капуста, Алматинской – мясо говядины, кур, молочных продуктов, яйца.