Не приглашать родственников и соседей на ауызашар призвали в ДУМК

Нур-Султан. 21 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Не приглашать родственников и соседей на ауызашар призвал председатель Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.

«Мы все понимаем. Хочется пригласить своих родственников, соседей на ауызашар. Но в целях собственной безопасности, безопасности соседей и родственников в условиях ЧП призываю соблюдать требования карантина. Давайте подождем, потерпим, когда все стабилизируется», — сказал Таганулы на брифинге во вторник.

Напомним, Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) назначило начало месяца Рамазан на 24 апреля, опираясь на данные Центра Фесенкова.