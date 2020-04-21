Нур-Султан. 21 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. На инициативы президента РК хотят резервировать до 2% от расходов республиканского бюджета.

«(…) 26) дополнить статьей 70-1 следующего содержания: «Статья 70-1. Резерв на инициативы президента Республики Казахстан (…) 1. Резерв на инициативы президента Республики Казахстан формируется в составе республиканского бюджета на первый год планового периода для финансирования ежегодных посланий президента Республики Казахстан народу Казахстана и других инициатив президента Республики Казахстан. 2. Резерв на инициативы президента Республики Казахстан планируется в размере до двух процентов от планируемого объема расходов республиканского бюджета на очередной финансовый год (…)», — говорится в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства».

Разработчики поправок резерва на инициативы главы государства предлагают предусматривать по отдельной распределяемой бюджетной программе, администрируемой центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.

«Данный подход позволит повысить стабильность бюджетного планирования при одновременном обеспечении гибкости и оперативности для исполнения новых инициатив главы государства», — отмечается в концепции законопроекта.

Проект закона обещают оставить на общественном обсуждении до 6 мая.