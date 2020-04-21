На инициативы президента РК хотят резервировать до 2% от расходов республиканского бюджета

Новости 81 0
Стас Киселев: Космос как поэзия Стас Киселев: Космос как поэзия
2441

Нур-Султан. 21 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. На инициативы президента РК хотят резервировать до 2% от расходов республиканского бюджета.

«(…) 26) дополнить статьей 70-1 следующего содержания: «Статья 70-1. Резерв на инициативы президента Республики Казахстан (…) 1. Резерв на инициативы президента Республики Казахстан формируется в составе республиканского бюджета на первый год планового периода для финансирования ежегодных посланий президента Республики Казахстан народу Казахстана и других инициатив президента Республики Казахстан. 2. Резерв на инициативы президента Республики Казахстан планируется в размере до двух процентов от планируемого объема расходов республиканского бюджета на очередной финансовый год (…)», — говорится в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства».

Разработчики поправок резерва на инициативы главы государства предлагают предусматривать по отдельной распределяемой бюджетной программе, администрируемой центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.

«Данный подход позволит повысить стабильность бюджетного планирования при одновременном обеспечении гибкости и оперативности для исполнения новых инициатив главы государства», — отмечается в концепции законопроекта.

Проект закона обещают оставить на общественном обсуждении до 6 мая.

Похожие материалы:

  1. Директора библиотеки Елбасы хотят включить в перечень обслуживаемых в спецзалах аэропортов
  2. Для покрытия дефицита бюджета Казахстан должен занять Т2,4 трлн — Шолпанкулов
  3. «Новый курс» Токаева». «Мы не должны количеством реформ подменять их качество». «Несмотря на просьбы президента банки делают что хотят!». «Казахстан попал в контрольный список США о торговле людьми». «Есть ошибки, но мы учимся»
  4. Расходы государственного бюджета исполнены на 98,7% – Смаилов
  5. Т70 млрд выделят из бюджета и доведут до фермеров через АКК – Токаев

Новости партнеров

Загрузка...