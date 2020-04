Латиноамериканцы в непропорционально больших количествах умирают, теряют работу из-за коронавируса: «Мы сильные люди, но что-то должно измениться»

Проблемы, с которыми они сейчас сталкиваются, будут иметь волновой эффект, когда страна попытается вновь открыться

Газета Guardian опубликовала статью под названием «‘The virus doesn’t discriminate but governments do’: Latinos disproportionately hit by coronavirus» — «Дискриминирует не вирус, а правительство»: латиноамериканцы в непропорционально большой степени подвергаются заражению коронавирусом».

В предисловии к ней говорится так: «В некоторых районах США Covid-19 убивает латиноамериканцев почти в три раза чаще, чем белых людей. И это при том, что они относятся к тем группам населения, которые располагают наименьшими возможностями для получения доступа к медицинскому обслуживанию».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Показатель обусловленной инфекцией коронавируса заболеваемости среди латиноамериканцев в США непропорционально выше среднестатистического уровня, а в некоторых регионах они заражаются Covid-19 и госпитализируются в три раза чаще, чем белые американцы. Такой вывод следует из анализа, сделанного газетой Guardian.

А общины латиноамериканцев, которые в наибольшей степени страдают от вирусного кризиса, находятся среди тех групп (американского) населения, которые располагают наименьшими возможностями для получения доступа к системам здравоохранения и пособиям по безработице, могущими облегчить положение.

Новые сведения, поступающие из городов и штатов, делают все более очевидным то, что меньшинства в большей степени охватывается эпидемией. Данные по Нью-Йорку свидетельствует о том, что Covid-19 латиноамериканцев убивает в 1,6 раза чаще, чем белых людей.

В Юте латиноамериканцы заражаются и госпитализируются в три раза чаще, чем белые. Латиноамериканцы составляют 14 процентов населения этого штата, при этом 29 процентов тех здешних больных, у которых выявлен положительный результат на Covid-19, идентифицированы как люди латиноамериканского происхождения.

В Орегоне на латиноамериканцев приходилось 22 процента тех случаев заражения коронавирусом, в регистрационных записях которых были приведены демографические сведения. Латиноамериканцы составляют 13 процентов населения Орегона.

В Нью-Джерси латиноамериканцы составляют 19 процентов населения, но при этом почти 30 процентов больных с Covid-19 в этом штате идентифицированы как латиноамериканцы.

В штате Вашингтон 25 процентов инфицированных коронавирусом являются латиноамериканцами, в то время как они составляют только 13 процентов от общей численности населения штата».

Газета USA Today опубликовала материал под названием «Latinos disproportionately dying, losing jobs because of coronavirus: ‘We are strong people, but something has to change» — «Латиноамериканцы в непропорционально больших количествах умирают, теряют работу из-за коронавируса: «Мы сильные люди, но что-то должно измениться».

В нем говорится так: «Судя по приведенным в новом отчете данным, латиноамериканцы в США оказались неподготовленными к противостоянию эпидемии коронавируса – кризису, который грозит превратить многих из числа этой и без того уязвимой группы населения в больных и обездоленных людей.

По причине неблагоприятного стечения ряда обстоятельств — таких, как зарабатывание на жизнь низкооплачиваемым физическим трудом и неимение сбережений и медицинского страхования, — латиноамериканцы во время этого кризиса несут на себе непропорционально тяжелое бремя.

Проблемы, с которыми они сейчас сталкиваются, будут иметь волновой эффект, когда страна попытается вновь открыться.

«Мы являемся наиболее быстрорастущим сегментом американского общества, поэтому то, что с нами произойдет, отразится на стране в целом», — говорит Присцилла Гонсалес, менеджер по акциям в национальной организации социальной справедливости под названием Mijente, которая вместе с Советом труда по содействию прогрессу латиноамериканского сообщества проводит исследование положения латиноамериканцев в рамках проекта «The Impact of COVID-19 on Latinos in the U.S.» — «Воздействие COVID-19 на латиноамериканцев в США».

