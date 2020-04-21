О проведении уразы в онлайн-формате рассказали в ДУМК РК

Нур-Султан. 21 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. О проведении уразы в онлайн-формате рассказал председатель ДУМК РК, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.

«Муфтият в условиях ЧП предпринял следующие меры. На сайт muftyat.kz внесена дополнительная страница «Энциклопедия Рамазана». На ней можно получить полную информацию о Рамазане. Для жителей областей, районов и городов на этом же сайте размещен Рамазан кестесі (расписание Рамазана) на казахском и русском языках. В течение 30 дней уразы с участием известных имамов будет проведено 30 онлайн-уроков», — сказал Таганулы на онлайн-конференции, посвященной разъяснению информации священного месяца Рамадан 2020 в СЦК во вторник.