Т375 составит сумма пожертвования в священный месяц Рамазан – ДУМК

Нур-Султан. 21 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Т375 составит сумма фитр-садака (пожертвования) в священный месяц Рамазан, сообщил заместитель председателя Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), наиб муфтий Ершат Онгаров.

«По решению президиума Духовного управления мусульман Казахстана утвержден размер фитр-садака в этом году от одного человека в размере Т375. Цена фитр-садака выведена по средней стоимости 2 кг муки по республике», — сказал Онгаров на брифинге во вторник.

Он отметил, что фитр-садака и зекет можно оплатить через мобильные приложения Каспи и Народного банков и «Киви».

Напомним, Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) назначило начало месяца Рамазан на 24 апреля, опираясь на данные Центра Фесенкова.

Зекет – один из пяти столпов ислама, обязательный ежегодный налог в исламском праве, выплачиваемый с различного вида доходов и имущества всеми самостоятельными, свободными, дееспособными и взрослыми мусульманами в пользу нуждающихся единоверцев.