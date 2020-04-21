Нур-Султан. 21 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Т40 млрд потратят власти Казахстана на покупку вагонов в 2020 году, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов.

«В сфере железнодорожного транспорта до 2025 года планируется снизить износ магистральной железнодорожной сети до 49% и локомотивов до 58%. Всем известно, что имеется нехватка пассажирских вагонов, поэтому в течение шести лет планируется закупить 600 новых пассажирских вагонов. В текущем году будут приобретены 50 вагонов, на бюджетное кредитование уже выделено Т20 млрд. Дополнительно Т20 млрд на приобретение 50 единиц вагонов будут выделены при ближайшем уточнении республиканского бюджета», — сообщил Атамкулов во вторник на заседании правительства.

Он отметил, что на обновление парка подвижного состава планируется привлечь Т657 млрд, из которых Т455 млрд частных.

«20 апреля текущего года запланировано перечисление 100% предоплаты в АО «Трансмашхолдинг», — добавил министр.