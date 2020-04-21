В ВОЗ разработали рекомендации для верующих в период пандемии коронавируса

Алматы. 21 апреля. КазТАГ — Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) разработали рекомендации для верующих в период пандемии коронавируса, сообщают «Новости ООН».

«Через несколько дней начинается священный для мусульман месяц Рамадан. Это время, когда верующие постятся, а в конце каждого дня собираются вместе для традиционного разговения. Специалисты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют соблюдать ряд правил, чтобы традиционные церемонии не привели к распространению коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Как сообщается, некоторые верующие проводят больше времени в мечетях во время Рамадана, особенно в последние 10 дней месяца, многие собираются за большим столом, чтобы разделить трапезу после дневного поста. Эпидемиологи ВОЗ рекомендуют отменить массовые собрания людей и по возможности проводить все мероприятия в режиме онлайн, а также при помощи радио- и видеосвязи.

В ВОЗ считают, что необходимо привлекать религиозных лидеров к обсуждению этих мер, чтобы они имели возможность своевременно информировать верующих и вести среди них разъяснительную работу.

«Постящимся предлагается при любых обстоятельствах держаться друг от друга на расстоянии по меньшей мера одного метра. Вместо рукопожатия следует использовать другие – бесконтактные – формы традиционного приветствия: это может быть кивок, взмах рукой или прикладывание руки к сердцу», — следует из сообщения.

В ВОЗ настоятельно призывают всех, кто чувствует себя неважно, избегать мест скопления людей. Этой рекомендации следует придерживаться и тем, кто входит в группу риска, — людям в возрасте старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями.

«Если и проводить какие-либо массовые мероприятия, то лучше на открытом воздухе, а не в помещении; в противном случае необходимо убедиться, что здание хорошо проветривается. Желательно сократить длительность таких мероприятий и по возможности созывать на них как можно меньше участников. В случае инфицирования одного из собравшихся следует выявить и изолировать всех, с кем он контактировал», — говорится в сообщении

Также сообщается, что не менее важна личная гигиена.

«Мусульмане выполняют перед молитвой обряд омовения, это помогает соблюдать санитарные нормы. В ВОЗ рекомендуют обеспечить все места для омовения рук мылом, а также предоставлять посетителям мечети дезинфицирующие средства (с содержанием спирта не менее 70%) и одноразовые салфетки. Рекомендуется также стелить на пол индивидуальные коврики для молитвы, а также размещать в мечетях объявления и плакаты о необходимости соблюдать дистанцию», — следует из рекомендаций.

В дни Рамадана принято помогать нуждающимся, в том числе угощая их во время вечернего разговения – ифтара. Специалисты настоятельно призывают избегать массовых банкетов и вместо этого раздавать еду в индивидуальных упаковках.

«Что касается самого поста и его влияния на здоровье верующих, то на сегодняшний день нет научно подтвержденных данных о повышение риска инфицирования COVID-19 среди постящихся, а посему здоровые люди могут соблюдаться религиозную традицию, как они делали все предыдущие годы. Инфицированные коронавирусом, как и пациенты с другими заболеваниями, могут получить разрешение не поститься по состоянию здоровья – ислам разрешает такие послабления для больных. При этом медики напоминают, что в дни Рамадана важно получать все необходимые питательные вещества, чтобы не ослаблять организм. Они рекомендуют включить в рацион свежие овощи и фрукты и потреблять достаточное количество жидкости», — говорится в рекомендациях.

Как отмечается, курение вредно в любое время, но во время Рамадана и пандемии – особенно. Курильщики часто страдают болезнями легких и соответственно могут тяжелее переносить коронавирусную инфекцию. Кроме того, сам процесс курения повышает возможность проникновения вируса в организм.

«Несмотря на то, что пандемия внесла коррективы в традиции, в ВОЗ заверяют, что в этом году верующие, соблюдая меры предосторожности, по-прежнему смогут молиться, поститься, помогать ближнему и делить трапезу, не распространяя при этом инфекцию. Именно с этой целью и разработаны эти рекомендации», — резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) назначило начало месяца Рамазан на 24 апреля, опираясь на данные Центра Фесенкова.