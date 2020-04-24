40% звонков по компенсации за комуслуги являются ошибочными в Алматы – акимат

Алматы. 24 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. В Алматы четыре из 10 звонков по компенсации за комуслуги являются ошибочными, сообщил руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Асет Масабаев.

«Много людей просто так звонят в call-центр. Многие думают, что эти компенсации всем положены. Процентов где-то 40% звонков по ошибке звонят, требуют», — сказал Масабаев на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос о перегруженности call-центра.

По его словам, позвонившим по ошибке «объясняют, что под указанные категории они не подпадают».

«Из-за этого сети тоже перегружены», — резюмировал Масабаев.