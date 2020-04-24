40% звонков по компенсации за комуслуги являются ошибочными в Алматы – акимат

Новости 189 0

Алматы. 24 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. В Алматы четыре из 10 звонков по компенсации за комуслуги являются ошибочными, сообщил руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Асет Масабаев.

«Много людей просто так звонят в call-центр. Многие думают, что эти компенсации всем положены. Процентов где-то 40% звонков по ошибке звонят, требуют», — сказал Масабаев на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос о перегруженности call-центра.

По его словам, позвонившим по ошибке «объясняют, что под указанные категории они не подпадают».

«Из-за этого сети тоже перегружены», — резюмировал Масабаев.

Похожие материалы:

  1. До 600 тыс. граждан звонят в call-центр электронного правительства в РК
  2. Акимат: Более 60 тыс. абонентов Алматы могут рассчитывать на возмещение затрат на комуслуги
  3. Отопительный сезон в Алматы планируется завершить 22 апреля
  4. Более 300 звонков от военнообязанных-добровольцев поступило в Алматы
  5. Количество операторов по компенсации комуслуг чиновники Алматы пообещали увеличить до 70

Новости партнеров

Загрузка...