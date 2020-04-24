Время подачи заявки на пособие по комуслугам занимает до трех минут

Алматы. 24 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Время подачи заявки на получение пособия по коммунальным услугам занимает от одной до трех минут, сообщил руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы Асет Масабаев.

«Человек звонит в call-центр (тел.: 341-05-27), заявляет, что он входит в одну из групп, имеющих право на получение пособия, называет свой ИИН и лицевой счет потребителя комуслуг, оператор это фиксирует. Все это занимает от одной до трех минут», — сказал Масабаев на брифинге во пятницу.

При этом он обратился к горожанам, что прежде чем звонить, они удостоверились, что действительно имеют право на это пособие, иначе создается излишняя загруженность телефонной линии.

В свою очередь руководитель управления социального благосостояния Алматы Рахат Шимашева сообщила, что подтверждение статуса потребителя, претендующего на пособие, алматинцы могут получить в call-центре управления по тел.: 355-19-55.