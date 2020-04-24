Нур-Султан. 24 апреля. КазТАГ – Дожди с грозами ожидаются на большей части Казахстана вплоть до 1 мая, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«По обработанным РГП «Казгидромет» снимкам дистанционного зондирования земли (ДЗЗ), спутников NASA площадь покрытия снегом территории Казахстана в период с 17 по 23 апреля сократилась и составляет всего 2%. В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Костанайской и Карагандинской областях ожидаются незначительные колебания уровней воды на реках, но пики весеннего половодья пройдены», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, в Жамбылской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Алматинской областях на равнинной и предгорной территориях снежный покров сошел полностью. Дальнейшая водность будет зависеть от интенсивности таяния снега в среднегорье (до 2000 м.) и высокогорья (свыше 2000 м.) в зависимости от температурного режима и выпадения сильных дождей.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях период половодья продолжится до первой декады мая.

«Практически всю неделю ожидаются неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами и порывистым ветром. В северных регионах возможен переход дождя в снег. На северо-западе и юге страны прогнозируются сильные дожди, понижение ночных температур до минусовых показателей, в связи с чем, прогнозируются подъемы уровней воды на реках Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях. По горным рекам Восточно-Казахстанской области, согласно снимком ДЗЗ, площадь покрытия снегом составляет 8%. На основании синоптического прогноза, в предстоящую неделю, в области ожидаются осадки в виде дождя, а также таяние снежного покрова в среднегорьях и, соответственно, увеличение водности рек», — резюмируется в сообщении.