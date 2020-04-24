Караганда. 24 апреля. КазТАГ – Караганда почти на четыре месяца останется без горячей воды, сообщает пресс-служба управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области.

«В текущем году горячее водоснабжение будет отключено с 10 мая для проведения гидравлических испытаний и устранение дефектных участков, выявленных в ходе проведения гидравлических испытаний. Для проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводы тепловых сетей температура воды не должна быть выше 45 ºС. Одним из критериев, влияющих на дату начала испытаний является температура сетевой воды, а процесс естественного остывания воды до 45 ºС занимает от трех до пяти дней в зависимости от способа прокладки трубопроводов и состояния тепловой изоляции», — говорится в сообщении в пятницу.

Согласно плана-графика срок проведения испытаний составляет 26 рабочих дней.

Как уточняется, после проведения испытаний на основных крупных тепломагистралях М3, М5 и М10 подрядная организация приступит к выполнению работ по реконструкции тепломагистрали М10 в рамках программы «Нурлы Жер», связанную с демонтажем части трубопроводов, что не позволит осуществить подачу горячего водоснабжения до августа 2020 г. включительно.

«Общая протяженность тепловых сетей в городе Караганда составляет 950 км, износ составляет около 70-80 % — это порядком 600 км. Одновременно произвести замену такой протяженности тепловых сетей не представляется возможным, в этой связи каждый год в летний период производится ремонт и реконструкция наиболее изношенных участков тепловых сетей для обеспечения качественным теплоснабжением жителей города в отопительный период», — заключили в сообщении.