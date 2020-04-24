В Казахстане начался прием онлайн-заявок для участия в ЕНТ

Нур-Султан. 24 апреля. КазТАГ – В Казахстане начался прием онлайн-заявок для участия в Едином национальном тестировании (ЕНТ), сообщает пресс-служба министерства образования и науки РК.

«Заявления для участия в ЕНТ принимаются онлайн. Заявления для участия в ЕНТ принимаются до 10 мая онлайн на сайте ent2020.testcenter.kz. Благодаря новому формату подачи заявления отменена необходимость предоставления документов на бумажном носителе», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Отмечается, что согласие на сбор и обработку персональных данных лиц, не достигших 18 лет, дают их законные представители.

«Для технической поддержки работает Call-center Национального центра тестирования по номеру 8800080717. Также можно направить письмо в службу поддержки info@testcenter.kz», — добавили в МОН.