Нур-Султан. 24 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Алгоритм пропуска фермеров через блокпосты доведен до акиматов, сказал первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров.

«Необходимо еще раз отметить, что посевная проходит в беспрецедентных условиях карантина. В связи с ограничением передвижений граждан к нам поступило много обращений от фермеров, отраслевых ассоциаций касательно сложностей с проездом через блокпосты. Министерством разработан единый алгоритм по перемещению сельхозтоваропроизводителей, который одобрен на заседании госкомиссии 17 апреля. Этот алгоритм доведен до акиматов. 22 апреля на площадке минсельхоза прошло оперативное совещание с МВД, при участии минздрава и местных исполнительных органов. Результат – единогласное заключение о том, что на блокпостах должны учитываться как бумажные документы, так и электронные разрешения», — сказал Сапаров на брифинге в пятницу.

По словам вице-министра, МВД поручено местным подразделениям полиции обеспечить пропуск сельхозтоваропроизводителей на основе двух вариантов – документов на бумажном носителе, а также информации в планшетах сотрудников полиции на основании электронных баз акиматов. Самое главное, считает он, что акиматы на местах должны держать связь с оперативным штабом, представители которого ежедневно работают на блокпостах.

«Министр сельского хозяйства по поручению премьер-министра страны лично проверил работу блокпостов в Акмолинской и Карагандинской областях. Фермеры проезжают беспрепятственно. Конечно же, могут возникать непонимания на местах, на которые мы будем оперативно реагировать. Однако хочу еще раз отметить: вопрос решен», — уверяет Сапаров.