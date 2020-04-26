Назначен замначальника ДП Карагандинской области по оперативной работе

Караганда. 26 апреля. КазТАГ — Назначен заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области по оперативной работе, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) региона.

«25 апреля приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева на должность заместителя начальника по оперативной работе назначен полковник полиции Абиль Калиакпарович Абильдин. Нового заместителя представил личному составу начальник Департамента полиции Карагандинской области Ерлан Файзуллин», — говорится в сообщении, распространенном в воскресенье.

По информации ведомства, Абиль Абильдин родился 1977 году в п. Атасу Жанааркинского района Карагандинской области. Начал службу в органах внутренних дел курсантом Семипалатинского Юридического колледжа МВД РК в 1995 году. В разные годы занимал руководящие должности в правоохранительных органах. До назначения заместителем начальника ДП Карагандинской области полковник полиции Абиль Калиакпарович Абильдин был начальником управления криминальной полиции ДП региона.