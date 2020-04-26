Алматы. 26 апреля. КазТАГ — Мировые СМИ сообщают о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын мог умереть после операции на сердце, которую недавно перенес. О том, что Ким Чен Ын умер, американскому агентству NYP со ссылкой на «очень серьезный источник» сообщил вице-директор гонконгского спутникового телевидения HKSTV, вещание которого поддерживает Пекин. Между тем, по данным японских СМИ, северокорейский лидер после неудачной операции по установке стента впал в кому.

По другим неподтвержденным сообщениям, которые связывают с высокопоставленными партийными источниками в Китае, говорится о том, что операция лидеру КНДР прошла неудачно из-за ошибки хирурга.

Как пишет Bloomberg, глава Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос сообщил, что информация о смерти Ким Чен Ына не соответствует действительности.

По информации южнокорейского агентства Yonhap, государственное радио КНДР сообщило об активной деятельности главы Северной Кореи. В сообщении радиостанции говорилось о том, что «товарищ Ким Чен Ын передал благодарность рабочим и сотрудникам, от всей души помогавшим создавать город Самчжиен».

Напомним, слухи об ухудшении здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына появились после того, как он 15 апреля пропустил один из самых важных и крупных праздников в стране, который приурочен ко дню рождения его деда и основателя КНДР Ким Ир Сена. Он впервые с момента прихода к власти в 2011 году не посетил церемонию. Вместе с Ким Чен Ыном на мероприятии также не было его сестры и близкой помощницы Ким Е Чен, отвечающей в стране за пропаганду.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в правдивости информации об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР.

Как сообщает Reuters, на фоне противоречивых сообщений о здоровье Ким Чен Ына Китай направил в КНДР группу медицинских экспертов для проведения консультаций.

Ранее СМИ также писали, что чиновники КНДР якобы начали готовить на замену Ким Чен Ыну его младшую сестру Ким Е Чжон, которая в случае смерти своего брата должна возглавить Северную Корею.