Нур-Султан. 26 апреля. КазТАГ — Штормовые предупреждения объявлены на понедельник в пяти областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«27 апреля в Кызылординской области местами ожидаются гроза, ветер восточный с переходом на западный, северо-западный 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении, распространенном в воскресенье.

Синоптики оценивают вероятность шторма в 95-100 %.

«Днем 27 апреля в Акмолинской, Костанайской и Мангистауской областях местами ожидаются туман, гроза, ветер юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду», — следует из сообщения.

По данным метеорологов, вероятность шторма 85-95 %.

«Днем 27 апреля в Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95 %», — резюмируется в сообщении.