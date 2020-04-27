«Проект Жовтиса по духу близок к анархизму»

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Сетевые СМИ о законопроекте о митингах

Канат МУСИНТамара ВААЛЬ – «Одиночные пикеты в Казахстане можно будет проводить у зданий госорганов» — В ходе пленарного заседания мажилис во втором чтении одобрил проект закона «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан», а также сопутствующие ему поправки. Как сообщил коллегам депутат Канат МУСИН, в документ внесены поправки, разрешающие гражданам проводить одиночные пикеты возле государственных органов, а также исключающие обязанность журналистов по требованию представителей уполномоченных органов предоставлять фото- и видеоматериалы с митингов.

«Депутатами в статью 3 законопроекта введена отсутствовавшая в нем принципиальная норма – презумпция в пользу проведения собрания. Это означает, что при отсутствии обоснованных причин для ограничения или запрета на проведение данного собрания, такое собрание может состояться», — рассказал о новых нормах Мусин.

Кроме того, в статье 14 законодатели определили «исчерпывающий перечень обстоятельств, при которых может быть отказано в организации и проведении мирного собрания».

«Никакие другие обстоятельства не могут влечь за собой запрета на мирное собрание.
Мирные собрания должны проводиться в специализированных местах. Специализированные места для проведения мирных собраний, согласно законопроекту, определяются местными представительными органами. В проекте закона сформулирован ряд требований к таким местам. Они должны находиться в центральных частях городов и сел, обеспечивать возможность достижения цели мирных собраний, удобство организации, возможность использования организаторами и участниками объектов инфраструктуры, соблюдение санитарных норм и правил, безопасность организаторов и участников мирных собраний, других лиц», — подчеркнул депутат.

Как заверил парламентарий, депутаты также сократили перечень сведений, которые организатор должен указывать в уведомлении на проведение митинга, а также сроки уведомления с 15 до 5 дней. Одновременно с 10 до 3 рабочих дней сокращен срок, в течение которого местные власти должны отреагировать на уведомление, с 15 до 10 рабочих дней сокращен срок подачи заявления о согласовании демонстрации или шествия, а срок его рассмотрения – с 10 до 7 рабочих дней.

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Оркен ЖОЯМЕРГЕН – «Активисты: «Законопроект о мирных митингах недостаточно обсужден»» — Активисты считают, что в условиях чрезвычайного положения в Казахстане законопроект об организации и порядке проведения мирных собраний не стоит принимать в спешном порядке. В министерстве информации и общественного развития полагают, что новый закон разработан в соответствии с международной практикой.

В связи с этим некоторые активисты написали письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту ТОКАЕВУ и спикеру мажилиса Нурлану НИГМАТУЛИНУ с просьбой не спешить с принятием закона.

По словам руководителя Фонда развития парламентаризма в Казахстане Зауреш БАТТАЛОВОЙ, в обращении говорится, что проект закона о мирных собраниях не следует обсуждать до снятия режима чрезвычайного положения.

В министерстве информации и общественного развития не согласны с мнением Зауреш Батталовой. В январе этого года министерство опубликовало законопроект и вынесло его на публичное обсуждение. СМИ неоднократно сообщали об участии в обсуждениях министра Даурена АБАЕВА и о том, что предложения гражданских активистов будут приняты во внимание.

Правозащитник Ерлан КАЛИЕВ подтверждает, что законопроект обсуждался не только в Нур-Султане и Алматы, но и в регионах. По его наблюдениям, публичные обсуждения прошли как минимум в девяти регионах Казахстана.

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Однако он считает, что «обсуждение проводилось для отвода глаз». По его словам, вместо того чтобы привлекать к общественному обсуждению активистов, которые выходят на митинги, власти в основном приглашали «примелькавшихся по телевизору представителей общественных организаций».

По словам Ерлана Калиева, в новом законопроекте оставили без изменения основной вопрос — «проведение митингов с разрешения местных властей и только в специально отведенных местах».

Активисты выражают протест с первых дней обсуждения нового законопроекта, однако некоторые правозащитники придерживаются мнения, что в закон можно внести поправки, присоединившись к парламентской рабочей группе.

Несколько дней назад стало известно, что один из членов рабочей группы по проекту закона о мирных собраниях, директор Казахстанского международного бюро по защите прав человека Евгений ЖОВТИС заявил о выходе из этой группы. Всё это время он пытался способствовать разработке закона, соответствующего международным стандартам, но сейчас отказался «участвовать в проекте, который не соответствует принципам демократии» и покинул рабочую группу.

Евгений ЖОВТИСОльга ЛОГИНОВА — «Евгений Жовтис: «Вы регулируете то, что регулировать не нужно»» — Vласть поговорила с ЖОВТИСОМ о процессе обсуждения закона, переменах, которые не наступили, и о том, какие последствия для страны несет принятие концептуально не изменившегося закона о мирных собраниях — Когда он был внесен в парламент, для меня это было шоком, потому что я не понимал, зачем так спешить, тем более, что до того, как он был внесен в парламент, группа общественных деятелей и правозащитников обратилась в министерство иностранных дел, министерство информации и общественного развития с предложением отправить этот законопроект на международную экспертизу.

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Если государство не готово к принятию нормального закона, если власть не готова делать это по международным образцам, то надо так и сказать, и спокойно понимать, в каком режиме мы живем, и какое государство регулирует наши права.

Здесь есть несколько факторов. Первый фактор — это, конечно, этот страх того, что происходило на постсоветском пространстве в середине двухтысячных и дальше. Эти смены режимов — это страх элиты, которая находится у власти, которая боится смены режима.

Второе: наша власть в значительной степени находится под сильным влиянием спецслужб и нашего российского соседа, у которого это дошло до полной паранойи со всеми этими законами об иностранных агентах и прочим.

Президент и казахстанские дипломаты убеждали весь мир, что все, мы собираемся этот вопрос решить и сделать это нормально. Но нормально не сделали. По целому ряду позиций он не соответствует международным стандартам. То есть эта цель тоже не достигнута.

Марат КОГАМОВДанияр АЙСАРОВ – «Марат Когамов: Не надо делать из законопроекта о митингах непонятный жупел» — Один из разработчиков нового законопроекта о мирных собраниях, доктор юридических наук, директор Института научной экспертизы и анализа КазГЮУ Марат КОГАМОВ прокомментировал заявление правозащитника Евгения ЖОВТИСА, в котором тот раскритиковал уже одобренный в Мажилисе проект.

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По словам Марата Когамова, законопроект соответствует всем международным стандартам и отвечает современным требованиям, в то время как проект Жовтиса по духу близок к анархизму — По поводу критики концепции нашего законопроекта г-н Жовтис абсолютно неправ. Если следовать его логике, то Казахстан станет страной сплошных мирных собраний. Вы читали его проект? Там говорится об альтернативных, параллельных, спонтанных мирных собраниях… А кто тогда будет трудиться?

Потом я ему принародно сделал замечание, что он недостаточно глубоко разбирается в международном праве. Если говорить о европейских стандартах, то мы очень жёстко придерживаемся международного права, и прежде всего – документов, исходящих от ООН. Для того чтобы что-то воспринять европейское, надо выполнить определённые процедуры, пережить определённые процессы и так далее. То, что мы сделали в этом проекте, – это очень удачные варианты. Уведомление предусмотрено только для митинга и пикетирования практически в любом месте, за исключением определённых законом мест. Сроки подачи уведомления и рассмотрения властями стали очень короткими. Заявление о согласовании для проведения демонстрации или шествия тоже будет рассматриваться быстро.

Марат БАШИМОВРоман ИВАНОВ – «Новый законопроект о митингах прокомментировал юрист» — Новый вариант законопроекта о мирных собраниях сделает митинги самым обычным зрелищем для казахстанцев, считает Марат БАШИМОВ, директор Экспертного института Европейского права и прав человека.

Накануне его рассматривали в мажилисе, причем в рабочей группе были не только депутаты, но и представители гражданского сектора. Депутаты уверяют, что предложенный правительством вариант претерпел значительные изменения и стал намного либеральнее. Теперь законопроект отправляется в сенат.

Старый закон критиковали уже неоднократно. Башимов полагает, что новый будет «понятнее и демократичнее».

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Марат Башимов также был членом рабочей группы. Комментируя поправки, он подчеркнул, что прежний закон 1995 года устарел, поэтому неудивительно, что им возмущаются. Недочетов и пробелов много. Но в новом варианте это постарались учесть и исправить — Закон о мирных собраниях предложил президент Касым-Жомарт Токаев с его концепцией «слышащего государства» на заседании Национального совета общественного доверия. Не предложи его президент, не было бы и нового демократического регулирования. Сколько бы ни говорили, скоро примут новый закон, и многие проблемные вопросы уйдут в небытие. Все станет на порядок легче и доступнее, безопаснее и удобнее.

Теперь стало все понятнее и демократичнее. В первую очередь для применения. Так что прогрессивное движение вперед есть, и это хорошо. Думается, что после отмены чрезвычайного положения новое правовое регулирование облегчит многие нынешние проблемные вопросы по свободе выражения своих мнений.

Жанар ТУЛИНДИНОВА«Казахстанское законодательство о митингах получилось самым либеральным в СНГ» — Своим мнением о поступившем в Сенат проекте Закона «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан» поделилась политолог Жанар ТУЛИНДИНОВА. Она проанализировала ключевые особенности законопроекта в сравнении с законодательством стран СНГ, передает МИА «Казинформ».

«Несмотря на карантин и режим самоизоляции, Парламент не приостанавливает законотворческую деятельность. 14 апреля в Сенат поступил законопроект «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан». Чем примечателен законопроект?

Во-первых, активнейшее участие в обсуждении и разработке законопроекта приняла широкая общественность.

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Следует также отметить, что в рабочую группу по разработке законопроекта вошли общественные деятели, члены Нацсовета общественного доверия – Ерлан Саиров, Марат Башимов, Мурат Абенов, Асылбек Кожахметов, Мухтар Тайжан и другие. Столь широкое участие гражданского общества в работе над законопроектом позволило подготовить достаточно либеральный и прогрессивный документ.

Во-вторых, работа над законопроектом велась в неординарных условиях карантина и режима изоляции. При этом, по отзывам общественников и экспертов, вошедших в состав рабочей группы, онлайн-обсуждения позволяли обеспечить глубокое погружение в законотворческую работу. Наверное, впервые в Казахстане в законопроектной работе столь широко применялись цифровые технологии. Целесообразно было бы использовать этот опыт в законотворчестве и в дальнейшем.

В-третьих, казахстанское законодательство о митингах получилось, пожалуй, самым либеральным на постсоветском пространстве. Самое очевидное различие — в принципах организации (уведомительный или разрешительный) митингов и мирных собраний и сроках подачи и рассмотрения заявки.

Важно отметить, что в настоящее время в законодательном органе страны идет обсуждение в рабочих группах поправок в законодательство «О политических партиях» и «О выборах в Республики Казахстан» (в части снижения численного порога при регистрации партии и установлении квот для женщин и молодежи в партийных списках), а также законопроекта «О парламентской оппозиции». Эти законодательные документы вкупе с законом «О митингах» позволят переформатировать общественно-политическое пространство в Казахстане, повысить конкуренцию в партийном поле, а также придать более инклюзивный, сбалансированный характер выборным органам».

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© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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