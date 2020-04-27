Нацбанк Казахстана сохранил действующую базовую ставку

Нур-Султан. 27 апреля. КазТАГ – Национальный банк Казахстана сохранил действующую базовую ставку, сообщает пресс-служба регулятора.

«Национальный Банк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,5% годовых с процентным коридором +/- 2 п.п.», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Отмечается, что ситуация в апреле 2020 года в Казахстане развивается под воздействием ухудшения внешних экономических условий.

«На фоне распространения коронавируса продлены карантинные меры. Крупнейшие экономики мира переживают снижение деловой активности, что сказывается на показателях мировой торговли, производства, сферы услуг. Ситуация на рынке нефти остается нестабильной на фоне сохраняющегося дисбаланса спроса и предложения. В марте 2020 года начали реализовываться инфляционные риски в Республике Казахстан», — пояснили в Нацбанке.