Токаев поблагодарил журналистов и СМИ за предоставление достоверной и оперативной информации

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Нур-Султан. 27 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил журналистов и СМИ за предоставление достоверной и оперативной информации, передает корреспондент агентства.

«Хочу выразить признательность журналистам и работникам средств массовой информации, продолжающим снабжать граждан оперативной и достоверной информацией», — говорится в заявлении Токаева в понедельник.

Он отметил, что Казахстан абсолютно открыт перед международным сообществом.

«Мы публикуем все данные, какими бы печальными они ни были», — подчеркнул Токаев.

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