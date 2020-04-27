При реализации мер поддержки не обходится без административных промахов – Токаев

Нур-Султан. 27 апреля. КазТАГ – При реализации мер поддержки не обходится без административных промахов, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Нашей главной задачей является сохранение жизни и здоровья граждан. Мы также принимаем меры по сохранению доходов населения, обеспечению социальной и экономической стабильности. Еще раз хочу заверить – в этих сложных условиях никто не останется один на один со своими проблемами, государство никого не оставит в беде. В период чрезвычайного положения мной обнародованы два пакета мер поддержки. Идет их активная реализация, хотя не обходится без административных промахов, которые вызывают справедливые нарекания общества», — говорится в заявлении Токаева в понедельник.

По его данным, 4,25 млн человек в Казахстане получили финансовую помощь.

«Более 570 тыс. получили продуктовые наборы. Мы планируем обеспечить продуктами более 1,1 млн казахстанцев. Выделяются средства из Фонда «Біргеміз», созданного по инициативе Первого президента – Елбасы. Активную работу ведет партия Nur Otan. Более 1,6 млн человек в апреле-мае получат помощь от государства на оплату коммунальных услуг», — заверил президент.