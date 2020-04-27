Токаев о посевной: Никаких препятствий не должно быть – это задача минсельхоза и акимов

Нур-Султан. 27 апреля. КазТАГ – Устранение препятствий при весенне-полевых работах является задачей министерства сельского хозяйства и акимов, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Несмотря на все сложности, продолжают работать аграрии. Их труд заслуживает искреннего уважения. Вопросы проведения весенне-полевых работ в основном решены. Никаких препятствий здесь не должно быть. Это задача министерства сельского хозяйства и акимов. Т200 млрд направлены на финансирование весенне-полевых работ и форвардный закуп, в том числе Т70 млрд выделены на развитие семеноводства, приобретение удобрений и пестицидов», — говорится в заявлении Токаева в понедельник.

Напомним, 8 апреля общественный деятель Балташ Турсумбаев предупредил, что в Казахстане фермеры не могут начать посевную, что может привести к голоду уже этой зимой.

14 апреля эксперт в области сельского хозяйства Алмасбек Садырбаев сообщил о том, что фермеры боятся и отказываются сеять из-за многочисленных препон на блокпостах. Он предупредил, что из-за сложившейся ситуации продовольственная безопасность Казахстана под угрозой.

17 апреля главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова внесла изменения, которые позволяют фермерам проезжать через блокпосты на основе свидетельства о государственной регистрации.