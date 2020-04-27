Нур-Султан. 27 апреля. КазТАГ – Продовольственные товары в марте в Казахстане подорожали на 9,3%, сообщает пресс-служба Национального банка РК.

«Годовая инфляция в марте 2020 года повысилась до 6,4%, превысив верхнюю границу целевого коридора 4-6%. Основной вклад внесло ускорение роста цен на продовольственные товары до 9,3% (8,6% в феврале 2020 года)», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Годовая непродовольственная инфляция в I квартале, по данным регулятора, «практически не изменилась и составила 5,5%».

«Платные услуги стали дороже на 3,5% в результате исчерпания эффекта административного снижения цен на регулируемые коммунальные услуги в предыдущем году», — сказано в сообщении.