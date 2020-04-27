Лечение коронавируса плазмой крови включено в клинический протокол РК

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Нур-Султан. 27 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Лечение коронавируса плазмой крови включено в клинический протокол РК, сообщил председатель комитета контроля качества безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения РК Тимур Султангазиев.

«Пока лечение еще не начато, но оно включено в клинический протокол, приказ минздрава находиться на подготовке», — сказал Султангазиев в ходе онлайн-конференции в понедельник.

По его словам, решение о том, может ли тот или иной человек, переболевший коронавирусом, стать донором плазмы крови, будет принимать лечащий врач.

«В протоколе четко прописано, по каким критериям — возрастным ли, иным в зависимости от состояния здоровья – человек может или не может быть донором плазмы, но конкретное решение все равно остается за лечащими врачами», — уточнил Султангазиев.

Напомним, лечение коронавируса плазмой крови переболевших основано на том, что в крови переболевших образуются антитела, способные бороться с вирусом.

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Ранее 22 апреля главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова заявляла, что плазму переболевших COVID-19 будут переливать в Казахстане для лечения больных.

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