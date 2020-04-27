Нур-Султан. 27 апреля. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в пяти областях Казахстана на 28 апреля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«28 апреля в Акмолинской области местами ожидается сильный дождь, туман, гроза. Днем местами возможен град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Нур-Султане 28 апреля ожидается гроза, днем возможен град. В Кокшетау 28 апреля ожидается гроза, ночью и утром туман», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в понедельник.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«28 апреля в Карагандинской области местами ожидаются гроза, шквал, сильный дождь. Ветер южный, юго-западный, местами порывы 15-20 метров в секунду. В Караганде 28 апреля днем ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный, порывы 18 метров в секунду. В Жезказгане 28 апреля ожидается гроза. Днем ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду», — отмечают синоптики.

Вероятность шторма 80-85%.

«28 апреля в Кызылординской области ожидаются дождь, местами сильный. Местами гроза, шквал, днем возможен град. Ветер юго-западный, западный ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами 23-28 метров в секунду», — говорится в предупреждении.

Вероятность шторма 95-100%.

«28 апреля в Костанайской области местами ожидаются гроза, туман. Ветер западный днем местами 15-20 метров в секунду. В Костанае ночью и утром 28 апреля ожидается туман», — пишут эксперты.

Вероятность шторма оценивается в 90-95%.

«28 апреля в Туркестанской области днем местами ожидается сильный дождь. Местами ожидаются гроза, шквал, ветер северо-западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Шымкенте 28 апреля во второй половине дня ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный 15-20, порывы 23 метров в секунду. В Туркестане 28 апреля утром и днем ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный 15-20, порывы 23 метров в секунду», — уточняется в сообщении.

Вероятность шторма 90-95 %.