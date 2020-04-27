Новую госкомпанию в сфере здравоохранения готовятся создать в Казахстане

Нур-Султан. 27 апреля. КазТАГ – Новую государственную компанию в сфере здравоохранения готовятся создать в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Создать ТОО «Turar Healthcare» со 100% участием государства в его уставном капитале», — говорится в проекте постановления правительства.

Основным предметом деятельности госкомпании намерены определить «осуществление деятельности в области здравоохранения».

Отметим, что 11 октября 2019 года МИА КазТАГ сообщало, что в АО «Turar Healthcare» планируют переименовать Национальный научный центр онкологии и трансплантологии.