Новую госкомпанию в сфере здравоохранения готовятся создать в Казахстане

Новости 138 0
Риски затяжного карантина Риски затяжного карантина
3448

Нур-Султан. 27 апреля. КазТАГ – Новую государственную компанию в сфере здравоохранения готовятся создать в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Создать ТОО «Turar Healthcare» со 100% участием государства в его уставном капитале», — говорится в проекте постановления правительства.

Основным предметом деятельности госкомпании намерены определить «осуществление деятельности в области здравоохранения».

Отметим, что 11 октября 2019 года МИА КазТАГ сообщало, что в АО «Turar Healthcare» планируют переименовать Национальный научный центр онкологии и трансплантологии.

Похожие материалы:

  1. Глава управления здравоохранения Мангистау покинул пост по собственному желанию
  2. Сменился вице-министр здравоохранения Казахстана
  3. Токаев поручил уже сейчас начать разработку реформ здравоохранения, образования и науки
  4. ЧС природного характера местного масштаба готовятся объявить в Костанайской области
  5. Антикризисная программа в банковской сфере нацелена на поддержку заемщиков

Новости партнеров

Загрузка...