Более 15,5 тыс. человек прошли экспресс-тестирование на коронавирус в Нур-Султане

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Нур-Султан. 28 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Более 15,5 тыс. человек прошли экспресс-тестирование на коронавирус в Нур-Султане, сообщил заместитель акима столицы Бахтияр Макен.

«С 9 апреля начато проведение массового экспресс-тестирования, которое прошли 15528 человек», — сказал Макен во вторник на брифинге по текущей ситуации по коронавирусной инфекции.

По его словам, экспресс-тестирование проходят медицинские работники и сотрудники полиции, национальной гвардии, военнослужащие, работники системы жизнеобеспечения и сотрудники коммунальных служб.

Кроме того, на сегодня, по его словам, проведено лабораторных исследований ПЦР порядка 29680.

«Эти меры позволяют нам в ранней стадии выявить инфицированных, и оказать медицинскую помощь», — сказал Макен.

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