Не ограничивать количество поездок на дачу пообещали в акимате Алматы

Алматы. 28 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Ограничений на количество поездок на дачу в Алматы не будет, сообщил заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов.

«Мы не ограничиваем наших дачников на разы посещения, скажем, в течение недели. Конечно, они могут каждый день передвигаться на свою дачу и обратно домой, но это опасно как для их здоровья, так и для здоровья их близких», — сказал Кожагапанов на брифинге во вторник.

В связи с этим, он рекомендовал, «выехав однажды, остаться там до окончания карантина».