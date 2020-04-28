Сложно 27 тыс. дачников посадить на карантин – замакима Алматы

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Алматы. 28 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Сложно 27 тыс. дачников посадить на карантин, сообщил заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов.

«Очень сложно 27 тыс. человек, которые имеют дачи за пределами карантинной зоны, по возвращению с дачных участков посадить на карантин», — сказал во вторник Кожагапанов на брифинге, отвечая на вопрос МИА КазТАГ, не окажутся ли в 14-дневном карантине возвратившиеся с дач алматинцы.

Поэтому он обратился к жителям Алматы с просьбой.

«Я хочу попросить жителей города, чтобы они, выехав один раз на дачный участок, постарались там остаться до конца карантина», — отметил Кожагапанов.

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