Сложно 27 тыс. дачников посадить на карантин – замакима Алматы

Алматы. 28 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Сложно 27 тыс. дачников посадить на карантин, сообщил заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов.

«Очень сложно 27 тыс. человек, которые имеют дачи за пределами карантинной зоны, по возвращению с дачных участков посадить на карантин», — сказал во вторник Кожагапанов на брифинге, отвечая на вопрос МИА КазТАГ, не окажутся ли в 14-дневном карантине возвратившиеся с дач алматинцы.

Поэтому он обратился к жителям Алматы с просьбой.

«Я хочу попросить жителей города, чтобы они, выехав один раз на дачный участок, постарались там остаться до конца карантина», — отметил Кожагапанов.