Нур-Султан. 28 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Порядка трех лет понадобится для разработки казахстанской вакцины от COVID-19, сообщил генеральный директор Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий МЗ РК Арнур Нуртаев.

«На сегодняшний день, по нашей информации, уже начато проведение определенных исследований по разработке вакцин. Выбраны четыре вакцины-кандидата, так называемые. Две вакцины разрабатывает Национальный центр биотехнологий, еще две вакционы — Институт проблем биологической безопасности. Разработка этих вакцин будет вестись достаточно долго. Срок разработки и испытаний займет порядка трех лет», — сказал Нуртаев в ходе брифинга в медиацентре МЗ РК во вторник.

В то же время, по его словам, в мире есть семь вакцин-кандидатов.

«Четыре из них разрабатывает Китай, три – Европа. США разрабатывают свои вакцины. Горизонт открытия этих вакцин от 0,5 до 1,5 лет», — пояснил Нуртаев.