Нур-Султан. 28 апреля. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на среду в шести областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«29 апреля в Алматинской области местами ожидается гроза. Ветер западный, при грозе 15-20 метров в секунду», — говорится в распространенном во вторник штормовом предупреждении.

В Мангистауской области в среду местами ожидается туман, в Актау ночью и утром ожидается туман.

«29 апреля местами в Павлодарской области ожидается гроза, ветер западный 15-20 метров в секунду. В Павлодаре утром и днем 29 апреля ожидается гроза, ветер западный порывы 15-20 метров в секунду», — сказано в сообщении.

В Акмолинской области в среду ночью на большей части ожидается дождь, на северо-востоке области сильный дождь. Местами ожидаются туман, гроза. Ветер северо-западный, западный местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау 29 апреля ожидается ветер западный, порывы 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области 29 апреля ожидается ночью на большей части дождь, местами сильный. 29-30 апреля ночью и утром местами ожидается туман. Местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, западный ночью местами 15-20, порывы 25 метров в секунду, днем 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске 29-30 апреля ожидается гроза, шквал. Ветер юго-западный, западный 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду.

«29 апреля в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, туман. Ветер юго-западный ночью местами 15-20, днем 15-20, порывы 23 метров в секунду. В Костанае днем 29 апреля ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду», — предупредили синоптики.

Вероятность шторма оценивается в 85-100%.