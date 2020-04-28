Производственная деятельность Тенгизского месторождения продолжается без перебоев

Новости 65 0

Алматы. 28 апреля. КазТАГ – Производственная деятельность Тенгизского месторождения продолжается без перебоев, сообщает пресс-служба предприятия.

«В настоящее время производственная деятельность ТОО «Тенгизшевроил» (ТШО — КазТАГ) продолжается без перебоев. Мы принимаем меры к тому, чтобы благополучно реализовать Проект будущего расширения – Проект управления устьевым давлением (ПБР-ПУУД). Внедрив дополнительные меры предосторожности, направленные на охрану здоровья, мы продолжаем выполнение основных работ «критического пути» проекта», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточняется, в результате того, что что среди работающего в Тенгизе персонала выявлены случаи заражения COVID-19, ТШО совместно с нашими подрядчиками и соответствующими государственными органами, действуя безопасно и организованно, продолжает вывоз неоперативного персонала из Тенгизского месторождения согласно предварительно разработанному и утвержденному плану.

Ранее сообщалось, что 500 работников ТОО «Тенгизшевройл» и 212 студентов из Москвы поместят на карантин в Актюбинской области.

Напомним, 20 апреля МИА КазТАГ со ссылкой на «Ақ Жайық» сообщало, что жители «Болашака» выступили против [Д1] заселения рабочих из других вахтовых поселков Тенгиза.

Буддийский монастырь Аблай-хит Буддийский монастырь Аблай-хит
2574

22 апреля стало известно, что 17 тыс. человек планируют вывезти из Тенгизского месторождения.

Похожие материалы:

  1. Временное снижение темпов работ и сокращение численности персонала ожидаются на Тенгизе
  2. Четыре медучреждения и два общежития закрыты на карантин в Нур-Султане
  3. Сложно 27 тыс. дачников посадить на карантин – замакима Алматы
  4. Не более одного дня займет выдача разрешения на деятельность предприятия в Алматы — санврачи
  5. «Тенгизшевройл» приостанавливает свою работу

Новости партнеров

Загрузка...