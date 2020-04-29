Война Миров. Ким Чен Ын скорее жив, чем мертв

Северная Корея остается под династическим управлением

Лидер КНДР остается одним из немногих людей, интерес к которым может в информационном поле конкурировать с новостями о коронавирусе. Трудно сказать, было бы внимание к Пхеньяну столь пристальным, не будь у него ядерного оружия, средств его доставки и оригинального политического режима, однако все вместе, плюс фигура Ким Чен Ына, держат фокус внимания на Северной Корее постоянно.

Ким Чен Ын. (Фото: Shamil Zhumatov / Reuters)

Тезис о том, что хорошее поведение обычно остается незамеченным, к КНДР применим с большой натяжкой. Северные корейцы очень болезненно реагируют на любые попытки диктата в отношении себя, от кого бы они ни исходили, а потому атомная бомба в случае Пхеньяна вещь вынужденная. Ресурсов она съедает много, даже слишком, зато судьба Ирака, Ливии, в какой-то мере Ирана (нефтяное эмбарго и убийство генерала Касема Сулеймани) наглядно показывают, что стратегический выбор был сделан правильно и можно спорить только о деталях.

Политическая система КНДР однозначно уникальная, поскольку органично сочетает коммунистическую партию, административно-командную модель политического и экономического управления, а также правящую династию, заложенную Ким Ир Сеном. Любой яркий правитель в силу своих выдающихся качеств часто создает проблемы потомкам. Многие историки считают, что именно великие предки в лице Людовика XIV и Людовика XV подложили мину под династию Бурбонов, и заурядный правитель Людовик XVI управлять Францией уже не смог, доведя дело до Великой французской революции.

Ким Чен Ир государства не создавал, войн не вел, однако статуса сына Ким Ир Сена ему вполне хватило для руководства КНДР. Ким Чен Ын – это уже третье поколение династии руководителей, поэтому новому лидеру требовалось себя как-то проявить с выгодной стороны. К удаче главы КНДР Овальный кабинет в Белом доме занял Дональд Трамп, который «нарядился» очень крутым и решительным ковбоем. Новый президент США тут же стал закидывать Пхеньян «предъявами» и угрозами за атомное оружие и ракетную технику.

На словесной перепалке между Вашингтоном и Северной Кореей все не закончилось. Президент Трамп отправил к берегам КНДР три ударных авианосца и атомные подводные лодки. Ким Чен Ын публично предлагал американскому лидеру не останавливаться на полпути и нанести военный удар, чтобы две страны могли помериться силой в чистом поле. Здесь еще нужно принять во внимание, что в Южной Корее расквартированы десятки тысяч военнослужащих Пентагона с ядерным оружием на своих базах. Правда, выяснение отношений между США и КНДР один на один невозможно в принципе. У Ким Чен Ына в своеобразных заложниках Южная Корея и Япония с двумя десятками ядерных реакторов на АЭС. Чтобы устроить пару-тройку чернобылей северным корейцам даже ракет не надо – ближайшие к демаркационной линии энергоблоки находятся в пределах досягаемости артиллерии КНДР. Дональд Трамп не стал выяснять, долетают ли северокорейские ракеты с ядерными боеголовками до Лос-Анджелеса, и отвел корабли от Корейского полуострова.

Потом Ким Чен Ын как-то быстро стал «рукопожатым». Встречался с президентом США и даже удостоился ряда комплиментов, идущих в дикий разрез с американской пропагандой в отношении КНДР. Северокорейский лидер обещал провести ядерное разоружение, но потом взял свои слова обратно. Современный мир таков, что Пхеньяну без атомной бомбы просто никуда. А то кто попало будет присылать эсминцы к берегам твоей страны и пускать крылатые ракеты в любые понравившиеся цели. Политическое обоснование для применения силы придумать не трудно, другое дело, когда на силу готовы ответить симметрично.

За ситуацией в КНДР пристально следит Китай. Поднебесной падение коммунистического режима в Пхеньяне и объединение двух корейских государств совсем не улыбается. Сценарий мирного объединения двух Корей может произойти только под эгидой Сеула, а значит баланс в обширном и густонаселенном регионе (если не брать Дальний Восток России) резко сдвинется в пользу США. Учитывая то обстоятельство, что Пекин и Вашингтон пребывают в состоянии торговой войны и геополитического противостояния, КНДР в свете последних событий для Китая и его позиционирования стала еще важней. Вообще-то и для Белого дома объединенная Корея с мощным экономическим потенциалом, атомной бомбой и многолюдная – тоже спорный вариант развития событий. Такой страной сразу станет труднее управлять, тем более в стиле Дональда Трампа.

О северокорейской системе власти мало что известно наверняка. Например, какую реальную роль в ней играет собственно первое лицо государства, а какую партийные, правительственные и армейские институты, задающие коридор принятия решений. В любом случае родовое гнездо Кимов достаточно большое, чтобы закрыть потенциальную вакансию на самой вершине пирамиды власти. У Ким Чен Ына есть родная сестра Ким Ё Чжон, которая фактически находится на второй позиции во властной вертикали и по своему потенциалу вполне способна возглавить государство. Ким Ё Чжон имеет западное и собственно северокорейское высшее образование, хорошо знакома с военной структурой КНДР, социализирована в бюрократической системе страны.

Западное (включая японское и южнокорейское) информационное поле наполнилось домыслами про Ким Чен Ына после пропуска им главных государственных торжеств, посвященные дню рождения его деда Ким Ир Сена – 15 апреля. Уважительная причина пропустить такое только смерть. Отсюда сделали несложный вывод, что Ким Чен Ын умер.

В Северной Корее нет традиции сразу оповещать население о смерти первого лица. Так, кончину Ким Ир Сена скрывали двое суток, зато потом гиперкомпенсировались на трехлетнем трауре. Вполне логично, что и по отношению к Ким Чен Ыну можно ожидать похожей стратегии. В любом случае Ким Ё Чжон в качестве резервного главы государства все необходимые формальные процедуры уже миновала, а потому система должна пройти через возможный стресс-тест без лишних потрясений.

Ким Ё Чжон. (Фото: Getty Images)

В 2014 году Ким Чен Ын исчез из публичной жизни на 40 дней. Тогда тоже появлялись слухи о его плохом самочувствии. Утверждалось даже, что внук Ким Ир Сена свергнут в результате переворота. Потом глава государства вернулся, но еще долгое время ходил с тростью. Северокорейские СМИ тогда признали, что верховный лидер испытывает «некомфортное физическое состояние». В итоге оказалось, что Ким Чен Ын получил травму ноги, что вряд ли может удивлять с учетом его тучности. На управляемость КНДР это не повлияло никак.

Примечательно, что во главе Северной Кореи в случае ухода Ким Чен Ына экспертами не рассматривается никто вне «крови Пэкту», то есть потомка Ким Ир Сена. Правда, без определенных нюансов не обходится. Так, Ким Ё Чжон выглядит как неудобная фигура для генералитета КНДР (слишком независимая и самостоятельная), а его влияние на кадровую политику в высшем государственном руководстве трудно переоценить.

История с якобы смертью Ким Чен Ына показала, что Северная Корея даже в 2020 году остается очень закрытой страной. Со спутников можно отслеживать перемещение специального поезда лидера КНДР, но это не позволяет точно установить где находится он сам и тем более в какой физической форме. А еще Северная Корея внутри самой себя решает вопрос о персоне высшего государственного руководителя, что сегодня доступно отнюдь не всем странам.

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