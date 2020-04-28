Алматы. 28 апреля. КазТАГ – ТОО «Тенгизшевройл» приостанавливает свою работу, сообщает «Мой город».

«Режим карантина введен повсеместно, в том числе и в соседних регионах. На территорию области начинают возвращаться наши земляки, которые работают в других областях и странах. Большое количество западноказахстанцев работают в компании «Тенгизшевройл» (ТШО – КазТАГ), которая расположена в Атырауской области. Там трудятся более двух тысяч наших земляков. Руководство компании из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции приняло решение приостановить работу и начало распускать своих сотрудников по домам. Процесс проходит организованно, под контролем государственной комиссии и областного оперативного штаба. Компания ТШО организовала медицинский контроль и централизованную отправку рабочих для того, что минимизировать риски. Ведь в компании работают десятки тысяч людей. Решением областного оперативного штаба медицинским организациям области поручено организовать дополнительный медицинский контроль при въезде на территорию области. Вахтовиков на сутки помещаем в медицинские учреждения, берем у них пробы и при отрицательных результатах на коронавирус отправляем их на домашний карантин. Порядка тысячи человек вернулись, прошу не нарушать режим карантина, относиться с уважением к труду медицинских работников», — рассказал заместитель акима ЗКО Серик Егизбаев.

Как уточняется, на границе в данное время работает жесткий медицинский контроль, благодаря которому и выявляется большинство случаев заражения инфекцией.

Ранее сообщалось, что 500 работников ТОО «Тенгизшевройл» и 212 студентов из Москвы поместят на карантин в Актюбинской области.

Напомним, 20 апреля МИА КазТАГ со ссылкой на «Ақ Жайық» сообщало, что жители «Болашака» выступили против [Д1] заселения рабочих из других вахтовых поселков Тенгиза.

22 апреля стало известно, что 17 тыс. человек планируют вывезти из Тенгизского месторождения.