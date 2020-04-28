Власти Алматы и Алматинской области договариваются о транспортировке дачников

Талдыкорган. 28 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. С акиматом Алматы договариваемся по поводу транспортировки дачников, сообщил руководитель пресс-службы акима Алматинской области Галымурат Жукел.

«В первую очередь, у нас будут послабления (карантина – КазТАГ) в части дачников. С акиматом Алматы уже переговорили. Они привозят дачников на своем транспорте до границы города и области, далее мы организуем автобусы до дачных массивов. Это все для лиц, которые не имеют транспортных средств», — прокомментировал Жукел для КазТАГ решение акимата Алматы о послаблении карантина для дачников во вторник.

Также он остановился на дачниках, которые поедут за город на собственных автомобилях.

«Если люди перемещаются на своем автомобиле, то без проблем, но с условием, что внутри салона будет три человека, включая водителя. Сегодня в 18.00 будет заседание оперативного штаба, где дадут ответы на все другие вопросы по ослаблению карантина в Алматинской области», — добавил Жукел.