Власти не должны использовать чрезвычайные полномочия для подавления инакомыслия – ООН

Алматы. 28 апреля. КазТАГ – Власти не должны использовать чрезвычайные полномочия для подавления инакомыслия, сообщает пресс-служба Организации объединенных наций (ООН).

«Правительства, обладающие чрезвычайными полномочиями, не должны использовать их в качестве орудия подавления инакомыслия, контроля над населением или продления своего срока пребывания у власти. Чрезвычайные меры должны служить одной-единственной цели: справиться с пандемией», — сказала Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Она сослалась на многочисленные сообщения, поступающие из различных регионов мира, о том, что полиция и другие силы безопасности применяют против нарушителей карантина чрезмерную силу, порой приводящую к смерти людей. Зачастую подобные действия направлены на самые незащищенные и бедные слои населения.

«Стрельба, задержание, жестокое обращение – все эти действия по отношению к нарушителям комендантского часа, которые просто пытаются найти пропитание, — безусловно, незаконны и неприемлемы. За несоблюдение комендантского часа задержаны тысячи людей, а ведь тюрьмы и другие места задержания особенно опасны с точки зрения передачи COVID-19. В ООН не раз призывали освободить узников, попавших за решетку за небольшие нарушения, а также политических заключенных», — подчеркнула главная правозащитница ООН.

Верховный комиссар также предостерегла от введения ограничений на свободу выражения мнений.

«Противостоять дезинформации – очень важная задача, но запрет на свободный обмен мнениями и информацией не только является нарушением прав человека, но и подрывает доверие (к властям – КазТАГ). Да, ложная информация о COVID-19 создает огромную угрозу для людей, но не меньший вред могут нанести и неоправданные действия властей», — считает представитель ООН.

Она подчеркнула, что международные стандарты в области прав человека допускают введение ограничений в целях защиты здоровья.

«Допустимо и предоставление государству дополнительных полномочий – в том случае, если в стране объявлено чрезвычайное положение, основанием для которого является угроза нации. Но в любом случае подобные меры должны быть обоснованы, соразмерны масштабу угрозы и ограничены во времени», — сказала Бачелет.

В Управлении ООН по правам человека разработали и опубликовали рекомендации государствам.

«Их главный посыл – как и в нормальной ситуации, в период нанешней беспрецедентной угрозы, вводя исключительные, но необходимые меры, правительства и силы безопасности должны руководствоваться принципами законности, необходимости, пропорциональности и предосторожности», — уточнили в ООН.