Актау. 28 апреля. КазТАГ – В Мангистауской области с 29 апреля ослабят карантинный режим, сообщает «Лада».

«Требования карантинного режима упростят с 29 апреля в Мангистау», — сообщил во вторник заместитель акима Мангистауской области Нурдаулет Килыбай.

Он уточнил, что оперативным штабом региона разработан перечень предприятий и объектов предпринимательства, которые приступят к своей работе.

Учреждения, действующие с 09:00 до 18:00 часов:

— химчистка;

— парикмахерские, но не салоны красоты (люди могут только стричь волосы);

— СТО (обслуживание больше трех машин запрещено) ;

— мастерские по ремонту обуви и изготовлению ключей;

— прачечные;

— объекты по реализации бытовой техники и электрооборудования (оборудования, только через услуги доставки);

— объекты по реализации строительных и сантехнических материалов, автозапчастей и смазочных материалов (только с доставкой);

— оптика;

— ломбарды, микрофинансовые организации, обменные пункты;

— шиномонтаж;

— цветочные магазины (только через услугу доставки);

— услуги по ремонту оргтехники;

— рекламные агентства, типографии (по заявлению).

«Однако эти разрешенные объекты должны быть отдельно стоящими или иметь отдельный выход на улицу и строго соблюдать санитарную обработку», — добавил замакима.

Также:

— торговые агенты, обеспечивающие заказ продуктов (по методу заявки);

— объекты реализации зоо-объектов, кормов для животных, саженцев, семян и удобрений;

— магазины, реализующие спортивные товары (только через услуги доставки);

— служба доставки готовой пищи будет работать с 10:00 до 22:00 часов, но транспорт доставки необходимо ввести в базу «Сергек» и иметь подтверждающие документы учреждения. Для внесения в базу можно связаться с колл-центром по номеру 301177.

Родителям разрешается, при наличии у всех масок, выходить играть с детьми во дворе дома с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 20:00. Однако, по словам чиновников, службы КСК должны регулярно проводить дезинфекцию детских игровых площадок.

Отмечается, что работа по упрощению карантинных требований будет продолжена и в дальнейшем.

«Для вышеуказанных объектов предпринимательства не требуется получение специальных разрешений. Специалисты департамента по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг будут распространять на эти объекты инструкции по соблюдению мер безопасности. Объекты предпринимательства обязаны выполнять требования инструкции и в этом направлении будет проводиться постоянный мониторинг. Предупреждаем о принятии мер в соответствии с законом в случае неисполнения», — сказал замакима.

Движение транспорта остается неизменным – ежедневно с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00.

«И в завершении добавлю, изменения карантинного режима не касаются города Жанаозен и Мангистауского района. Там по-прежнему требуется строгая изоляция и соблюдение всех мер предосторожности. Сейчас мы должны быть сплоченными и терпимыми», — заключил Килыбай.