От авиапассажиров в Казахстане пообещали не требовать быть в перчатках

Нур-Султан. 29 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов/Махамбет Абжан. От авиапассажиров в Казахстане не будут требовать быть в перчатках, сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов.

«Требования в нашем постановлении о наличии нахождения в перчатках нет», — сказал Байгабулов, отвечая на вопрос, есть ли требования о наличии перчаток для пассажиров при перелетах.

Он добавил, что для пассажиров как эконом-, так и бизнес-класса на борту воздушного судна будут трехместные сидения.

«Поэтому можно разместить людей через одно кресло. Это позволит сохранить дистанцию между пассажирами, как с впередисидящими, так и с рядомсидящими», — сказал Байгабулов.