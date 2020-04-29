От авиапассажиров в Казахстане пообещали не требовать быть в перчатках

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Нур-Султан. 29 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов/Махамбет Абжан. От авиапассажиров в Казахстане не будут требовать быть в перчатках, сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов.

«Требования в нашем постановлении о наличии нахождения в перчатках нет», — сказал Байгабулов, отвечая на вопрос, есть ли требования о наличии перчаток для пассажиров при перелетах.

Он добавил, что для пассажиров как эконом-, так и бизнес-класса на борту воздушного судна будут трехместные сидения.

«Поэтому можно разместить людей через одно кресло. Это позволит сохранить дистанцию между пассажирами, как с впередисидящими, так и с рядомсидящими», — сказал Байгабулов.

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