Нур-Султан. 29 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Поддельные справки о прохождении теста на COVID-19 для перелета исключены, заявил руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте, главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов.

«При посадке на самолет в аэропорту нашими специалистами помимо обязательной термометрия будет проводиться и проверка справок о прохождении теста на COVID-19 на идентичность и соответствие установленным образцам, чтоб не допустить фактов фальсификации. Более того, мы будем выборочно запрашивать информацию о прохождении тем или иным пассажиром теста непосредственно в лаборатории, документ от которой он предъявит. Поддельные справки абсолютно исключены», — сказал Байгабулов на брифинге в среду.