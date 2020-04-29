Поддельные справки о прохождении теста на COVID-19 для перелета исключены

Новости 48 0

Нур-Султан. 29 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Поддельные справки о прохождении теста на COVID-19 для перелета исключены, заявил руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте, главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов.

«При посадке на самолет в аэропорту нашими специалистами помимо обязательной термометрия будет проводиться и проверка справок о прохождении теста на COVID-19 на идентичность и соответствие установленным образцам, чтоб не допустить фактов фальсификации. Более того, мы будем выборочно запрашивать информацию о прохождении тем или иным пассажиром теста непосредственно в лаборатории, документ от которой он предъявит. Поддельные справки абсолютно исключены», — сказал Байгабулов на брифинге в среду.

Похожие материалы:

  1. Перед полетом дети до одного года должны будут пройти ПЦР-диагностику в РК
  2. Бортпроводники авиарейсов Алматы-Нур-Султан-Алматы будут обслуживать пассажиров в медмасках
  3. Справки на COVID-19 для пассажиров авиарейсов понадобятся и после карантина в РК
  4. Список адресов для прохождения теста на коронавирус в Алматы
  5. Определены правила перелета между Алматы и Нур-Султаном в условиях карантина

Новости партнеров

Загрузка...