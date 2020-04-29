Справки на COVID-19 для пассажиров авиарейсов понадобятся и после карантина в РК

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Нур-Султан. 29 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Справки на COVID-19 для пассажиров авиарейсов понадобятся и после карантина, сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов.

«Хотелось бы сказать, что справки, которыми пользуются авиапассажиры, будут нужны еще продолжительное время даже после снятия карантина», — сказал Байгабулов на брифинге в среду.

Также он остановился на предпосылках возможной отмены справок.

«Так как ситуация у нас еще не стабилизирована и по результатам мониторинга, как я уже говорил, в случае, если не будут фактов заражения среди пассажиров, в том числе экипажа, мы будем пересматривать эти требования, в том числе и о наличии справок», — пообещал Байбагулов.

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