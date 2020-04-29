В госцентрах справка об отсутствии коронавируса стоит Т11,5 тыс., в частных – Т20 тыс. в РК

Нур-Султан. 29 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. В государственных центрах санэпидэкспертизы справка об отсутствии коронавируса стоит Т11,5 тыс., в частных – Т20 тыс., сообщил руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте, главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов.

«Хотелось бы сказать, что справка (об отсутствии коронавируса – КазТАГ) выдается ПЦР-диагностика как в частных, так и в государственных лабораториях. Соответственно, если в частных она стоит порядка Т19 тыс. – Т20 тыс., то в государственных центрах санэпидэкспертизы она стоит Т11500. Она проводится в центрах санэпидэкспертизы, в каждом областном центре есть такие лаборатории, в которые вы можете пройти и сдать там тестирование», — сообщил Байгабулов в среду в СЦК.