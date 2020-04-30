Нур-Султан. 30 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Пределы ответственности оператора ядерной установки утвердили в Казахстане, сообщил министр энергетики РК Нурлан Ногаев.

«Основной задачей законопроекта является обеспечение реализации международных обязательств Республики Казахстан по приведению внутреннего законодательства в соответствие с Венской конвенцией, содействие в развитии атомной отрасли, путем получения доступа к ядерным технологиям, определение предела ответственности оператора ядерной установки за причинение ядерного ущерба и обеспечение предоставления денежной компенсации пострадавшим в результате ядерного ущерба посредством финансового обеспечения», — сказал Ногаев на презентации законопроекта «О внесении изменения и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданско-правовой ответственности в сфере использования атомной энергии» в сенате в четверг.

Для чего в законопроекте предусматривается, первое, ввести гражданско-правовую ответственность за ядерный ущерб и обязательное наличие у операторов ядерных установок финансового обеспечения за такой ущерб, второе, законопроект предусматривает использование дифференцированных пределов ответственности операторов ядерных установок за причинение ядерного ущерба исходя из категорий радиационной опасности ядерных установок.

«Вариант установления ответственности на основании категории радиационной опасности ядерной установки является наиболее оптимальным», — подчеркнул глава ведомства.

Далее Ногаев рассказал о видах и пределах ответственности оператора.

«Предлагается ввести следующие виды и пределы ответственности оператора ядерной установки за причинение ядерного ущерба: для операторов ядерных установок первой категории радиационной опасности (АЭС) в размере 150 млн СПЗ (СПЗ – специальные права заимствования); для операторов ядерных установок второй и третьей категории радиационной опасности в размере 5 млн СПЗ, за исключением ядерных установок, находящихся в ведении уполномоченного органа», — отметил министр.

Законопроектом установлен срок давности по искам по возмещению ядерного ущерба.

«Устанавливается срок исковой давности по требованиям, связанным с возмещением ядерного ущерба, причиненного жизни и здоровью физических лиц. Срок исковой давности по данным требованиям устанавливается в 30 лет», — заключил Ногаев.

Позже сенат принял закон РК «О внесении изменения и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданско-правовой ответственности в сфере использования атомной энергии».

Напомним, СПЗ — расчетная единица, определенная Международным валютным фондом и используемая для операций и сделок Международного валютного фонда. Один СПЗ по состоянию на 28.02.2020 г. эквивалентен $1,373.

Законом Республики Казахстан от 10 февраля 2011 года ратифицирована Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб 1997 г. Главная идея Венской конвенции заключается в том, что в случае возникновения ядерного инцидента (аварии), оператор установки обязан возместить причиненный ущерб. При этом, минимальный размер суммы по возмещению ядерного ущерба оператором определяет государство.