«Дивный» посткарантинный мир

Контур новой эпохи Казахстана пока лишь пунктирный, но при этом бедный

Президент Касым-Жомарт Токаев показал казахстанцам на край карантинной тучи, который просвечивает 11 мая. Редкая хорошая новость в последние недели. В Алматы движение после этого началось моментально. Сначала дачники с рассадой и сельхозинвентарем крупными и мелкими партиями стали прорываться к своим «фазендам» за блок-постами, а на следующий день в автобусах и троллейбусах уже не стало так просторно. Патрули полиции с улиц ни куда не делись, но все же, все же, все же…

Алматинцы готовятся к посткарантинной жизни с большим багажом неплатежеспособного спроса. Хуже всего закредитованным слоям горожан, которые вроде как получили в банках второго уровня символические отсрочки и послабления по платежам, однако в связи с ликвидацией источников доходов все это стало слабым утешением для несчастных.

Какие-то потребности в виде больных зубов и поломанной сантехники в период принудительной изоляции будут удовлетворены за счет маневра ресурсами домохозяйств. А вот тем, кто в старые времена привык завтракать вне дома, ходить в кинотеатры и тренажерные залы, будет очень трудно (если вообще возможно) вернуться в прежний распорядок и ритм жизни. Не факт, что структуры повседневности изменятся до неузнаваемости, но их отличия от докарантинных просто неизбежны.

В Алматы большой скачок вперед совершили технологии и службы доставки чего бы то ни было на дом. Речь не только о продуктах питания, хотя они в явном приоритете, но и про мебель, косметические средства, запчасти для компьютеров, фильтры для воды и так далее. Удаленный метод работ многими организациями применялся от безысходности, однако часть работодателей и после отмены карантина не откажется от данной новинки.

Если с продовольственными магазинами у дома и аптеками все более-менее стабильно, то салоны красоты, столовые и кафе, магазины промышленных товаров вряд ли смогут возобновить работу в своем докарантинном составе. Власти делали и делают все от них зависящее, чтобы переориентировать потоки покупателей в крупные торговые центры, а для этого жертвуют мелкими игроками на рынке, отказывая им в реальной помощи. Ниже конкуренция – выше цены. Цены за время карантина взлетели сильно, и никакое падение доходов населения им особо не помешало. Не факт, что они хоть чуть-чуть сдадут назад в условиях ослабшей из-за карантина конкуренции.

Фундаментальной загадкой остается вопрос о том, сколько располагаемых денег останется у населения к началу возвращения жизни в период без дополнительных ограничений. Социологические замеры накануне карантина по всей республики зафиксировали, что у 70% сбережений нет вообще и еще у процентов десяти в районе 50 тысяч тенге. Для таких людей 42500 тенге от государства – это очень существенное подспорье, однако вывести их в категорию зажиточных людей такие субсидии не в состоянии.

По Алматы обязательно прокатится волна разводов. Скученное круглосуточное проживание без работы и зарплаты в условиях малогабаритных квартир для ряда семей оказалось непосильным испытанием. Об этом же говорит статистика роста бытового насилия. Отправленные на домашнее обучение по интернету школьники внесли самостоятельный вклад в усиление общей нервозности и дискомфорта по месту жительства. Ходить учиться в школу оказалось во всех отношениях более правильным делом, чем заниматься тем же самым, но не выходя из квартиры.

Для богатых казахстанцев заметно сократится размер их ойкумены. С карантинами, закрытыми границами, медицинскими процедурами, упавшим авиасообщением и прочими ограничениями им придется куда больше времени проводить внутри страны. Разумеется, человеку с деньгами по-прежнему не будет одиноко, но в силу объективных причин больше средств придется тратить внутри Казахстана. Благо, что 218 компаний, из числа претендующих на государственную поддержку, как раз специализируются на строительстве элитного жилья. Магазины по продаже деликатесов в Алматы тоже не разорились.

Ситуация с 42500 тенге вновь напомнила о сложном выборе для честных налогоплательщиков. Напомним: тем людям, у которых согласно их налоговым отчислениям размер ежемесячных доходов превышал 500 тысяч тенге, государство волевым решением в выплате 42500 отказало, под предлогом высокого порога материального достатка. Как результат, модель платить много налогов, чтобы в случае форс-мажора иметь возможность получить крупную помощь от государства, в Республике Казахстан продемонстрировала свою дисфункцию. Если кто-то предпочитает честно платить налоги ради того, чтобы спать спокойно – ради Бога, вот только на прочие бонусы рассчитывать не надо. Похоже, налоговое осознание для зажиточных людей станет дополнительным фактором в общем процессе сокращения поступления доходов в казну.

Карантин показал критическую важность интернета и всевозможных устройств, которые можно к нему подключить. За тех, кто прокладывает оптоволоконные кабели и поставляет компьютеры, можно быть спокойными – спрос будет. Интернет окончательно превратился в базовую потребность человека первой необходимости, наряду с едой, одеждой, обувью и жильем. Сотовый телефон со специальным мобильным приложением позволяет осуществлять финансовые платежи даже тогда, когда все банки и пункты обмена валюты закрыты. Но без интернета и айфон с банковским счетом становится бесполезным. Провайдеры в современном Казахстане выполняют функциональную роль, сопоставимую с мирабами (поставщиками и распределителями воды) в зонах орошаемого земледелия.

В ходе карантина людей, которые злоупотребляют алкогольными напитками, однозначно больше, чем проводящих время за чтением художественной литературы. Когда в дело полноценно войдут «четырехколесные друзья» и рабочий ритм, употребление алкогольных напитков должно сократиться. Однако запой – штука сложная и затягивающая, поэтому не факт, что он выпустит из своих объятий всех и быстро.

Казахстан выходит из карантина с низкими ценами на нефть. Чудовищно низкими для местной «нефтянки» и тем более для бюджетных поступлений. А когда деньги заканчиваются – проблемы только начинаются.

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