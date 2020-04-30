Спрос на казахстанскую капусту резко сократился из-за повсеместного карантина

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Нур-Султан. 30 апреля. КазТАГ — Спрос на казахстанскую капусту резко сократился из-за повсеместного карантина, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства (МСХ) РК.

«В основном выращенная капуста предназначалась для экспорта в Российскую Федерацию, Украину и Беларусь. Но из-за повсеместного введения карантина и ограничения экспортно-импортных отношений, а также закрытия супермаркетов, магазинов, базаров, ресторанов и других торговых точек, спрос на казахстанскую капусту резко сократился как внутри страны, так и за ее пределами», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

В ведомстве пояснили, что «на фоне ажиотажного спроса на продовольственные товары, вызванного стремительным распространением коронавируса по миру, в Казахстане на первоначальном этапе был введен запрет на экспорт таких видов овощей, как капуста, лук и морковь».

«Запрет вводился из соображений продовольственной безопасности страны и обеспеченности собственного населения достаточным количеством продтоваров. Решение было продиктовано малым запасом переходящих остатков старого урожая. Несмотря на непопулярность меры необходимо было дотянуть до нового урожая. Приказ о запрете был принят 22 марта в связи с массовым вывозом продукции за пределы страны. При этом он действовал всего 11 дней. Уже 2 апреля запрет был снят, и фермеры смогли экспортировать капусту, лук и морковь в рамках установленных квот. За это время было экспортировано около 4 тыс. тонн капусты. Фитосанитарные сертификаты выписывались в оперативном порядке, не было ни одного отказа», — напомнили в МСХ.

По данным минсельхоза, после того, как региональные стабфонды закупили необходимые для внутреннего потребления объемы, 14 апреля ограничения были сняты полностью.

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«После снятия запрета, был выдан 971 сертификат на экспорт порядка 20 тыс. тонн капусты. Массовая уборка урожая капусты в текущем году началась 10 апреля. Таким образом, как только на юге страны начали собирать новый урожай, минсельхозом сразу же были сняты все запреты», — заверили в МСХ РК.

Ранее фермеры Туркестанской области сообщили о том, что из-за невозможности продать капусту в связи с введением барьеров, их продукцию желающие могут забрать бесплатно.

Напомним, 8 апреля общественный деятель Балташ Турсумбаев предупредил, что в Казахстане фермеры не могут начать посевную, что может привести к голоду уже этой зимой. Тогда же эксперты и фермеры сообщили, что на юге Казахстана были процессы сорваны отгрузки местных овощей из-за приказа министерства сельского хозяйства от 22 марта о запрете вывоза, в том числе капусты. При этом отмечалось, что искусственно начали запрещать вывоз капусты еще за несколько дней до введения запрета. Отмечалось, что 2 апреля был издан новый приказ МСХ, которым определилась квота на вывоз капусты.

Уже 10 апреля минсельхоз распространил сообщение, в котором утверждалось, что Казахстан не планировал и якобы не запрещал экспорт капусты.

14 апреля эксперт в области сельского хозяйства Алмасбек Садырбаев сообщил о том, что фермеры боятся и отказываются сеять из-за многочисленных препон на блокпостах. Он предупредил, что из-за сложившейся ситуации продовольственная безопасность Казахстана под угрозой.

17 апреля главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова внесла изменения, которые позволяют фермерам проезжать через блокпосты на основе свидетельства о государственной регистрации.

28 апреля сообщалось, что введение кратковременного запрета на экспорт капусты признали в правительстве Казахстана.

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