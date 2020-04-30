Нур-Султан. 30 апреля. КазТАГ — Спрос на казахстанскую капусту резко сократился из-за повсеместного карантина, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства (МСХ) РК.

«В основном выращенная капуста предназначалась для экспорта в Российскую Федерацию, Украину и Беларусь. Но из-за повсеместного введения карантина и ограничения экспортно-импортных отношений, а также закрытия супермаркетов, магазинов, базаров, ресторанов и других торговых точек, спрос на казахстанскую капусту резко сократился как внутри страны, так и за ее пределами», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

В ведомстве пояснили, что «на фоне ажиотажного спроса на продовольственные товары, вызванного стремительным распространением коронавируса по миру, в Казахстане на первоначальном этапе был введен запрет на экспорт таких видов овощей, как капуста, лук и морковь».

«Запрет вводился из соображений продовольственной безопасности страны и обеспеченности собственного населения достаточным количеством продтоваров. Решение было продиктовано малым запасом переходящих остатков старого урожая. Несмотря на непопулярность меры необходимо было дотянуть до нового урожая. Приказ о запрете был принят 22 марта в связи с массовым вывозом продукции за пределы страны. При этом он действовал всего 11 дней. Уже 2 апреля запрет был снят, и фермеры смогли экспортировать капусту, лук и морковь в рамках установленных квот. За это время было экспортировано около 4 тыс. тонн капусты. Фитосанитарные сертификаты выписывались в оперативном порядке, не было ни одного отказа», — напомнили в МСХ.

По данным минсельхоза, после того, как региональные стабфонды закупили необходимые для внутреннего потребления объемы, 14 апреля ограничения были сняты полностью.

«После снятия запрета, был выдан 971 сертификат на экспорт порядка 20 тыс. тонн капусты. Массовая уборка урожая капусты в текущем году началась 10 апреля. Таким образом, как только на юге страны начали собирать новый урожай, минсельхозом сразу же были сняты все запреты», — заверили в МСХ РК.

Ранее фермеры Туркестанской области сообщили о том, что из-за невозможности продать капусту в связи с введением барьеров, их продукцию желающие могут забрать бесплатно.

Напомним, 8 апреля общественный деятель Балташ Турсумбаев предупредил, что в Казахстане фермеры не могут начать посевную, что может привести к голоду уже этой зимой. Тогда же эксперты и фермеры сообщили, что на юге Казахстана были процессы сорваны отгрузки местных овощей из-за приказа министерства сельского хозяйства от 22 марта о запрете вывоза, в том числе капусты. При этом отмечалось, что искусственно начали запрещать вывоз капусты еще за несколько дней до введения запрета. Отмечалось, что 2 апреля был издан новый приказ МСХ, которым определилась квота на вывоз капусты.

Уже 10 апреля минсельхоз распространил сообщение, в котором утверждалось, что Казахстан не планировал и якобы не запрещал экспорт капусты.

14 апреля эксперт в области сельского хозяйства Алмасбек Садырбаев сообщил о том, что фермеры боятся и отказываются сеять из-за многочисленных препон на блокпостах. Он предупредил, что из-за сложившейся ситуации продовольственная безопасность Казахстана под угрозой.

17 апреля главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова внесла изменения, которые позволяют фермерам проезжать через блокпосты на основе свидетельства о государственной регистрации.

28 апреля сообщалось, что введение кратковременного запрета на экспорт капусты признали в правительстве Казахстана.