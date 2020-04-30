Почему толкование этнической идентификации и этнического имени казахов иностранными авторами порождает недоразумения?

К вопросу о том, с кем же казахи, прежде всего, «этнически связаны» и действительно ли, слово «казах» или «казак» имеет турецкое происхождение

Издание inoСМИ.Ru опубликовало статью под названием «Казахстан: попытки избавиться от российской гегемонии (NoonPost, Египет)».

В ней говорится так: «Казахи — тюркский народ, этнически связанный с уйгурами в западном Китае и внешне похожий на монголов. Слово «казах» имеет турецкое происхождение и означает «свободный и независимый», что символизирует свободную жизнь кочевников, передвигающихся верхом… Казахстан — двуязычное государство. Казахский язык (тюркский), на котором говорит около 64,4% населения, является государственным языком в соответствии с конституцией».

В свете вышеизложенной цитаты из опубликованной в египетском издании NoonPost статьи арабского автора Нура Ульвана возникает необходимость внесения поправок сразу по двум, так сказать, моментам. Во-первых — о том, насколько казахи, будучи тюркским народом, «этнически связаны с уйгурами» при том, что они «внешне похожи на монголов». На каком основании делается такой противоречивый вывод? Если автор в данном случае исходит из того, что казахи так же, как и уйгуры, являются тюркоязычным народом, то можно возразить со ссылкой на то, что родственность языков разных народов еще не есть повод для того, чтобы говорить об их первоочередной этнической связанности друг с другом.

К примеру, французы, ведущие свое происхождение от галлов, и гаитяне, рассматриваемые как потомки завезенных из Африки в Вест-Индию чернокожих рабов, говорят на близкородственных французском и франко-креольском языках. Но никто не ведет речь об очень близких этнических связях между ними уже хотя бы потому, что они внешне совершенно не схожи друг с другом. Казахи и уйгуры с точки зрения восприятия извне, возможно, не столь сильно разнятся, сколь французы и гаитяне. Но между ними имеются существенные различия как во внешности, так и в плане культуры, обычаев и традиции быта.

Когда возникает вопрос о том, с кем же казахи, прежде всего, «этнически связаны», самыми естественным представляется такой ответ: по внешности, языку и культуре — с киргизами, дагестанскими ногайцами и каракалпаками; по внешности и историческим традициям — с монголами. Уйгуры же, как считается, ближе всех лингвистически и этнически связаны с узбеками.

Именно поэтому, надо полагать, уйгурская община в Узбекистане, которая была десятилетия назад куда более многочисленной, чем ее аналог в Казахстане, к настоящему времени практически полностью ассимилировалась в узбекской среде. А уйгурская община в Казахстане не только не ассимилировалась в казахской среде схожим образом, но и даже переживала в ходе постсоветских десятилетий демографический подъем. По переписи 1989 года в республике проживало 180 тысяч уйгуров (1,10 процента населения республики), а по состоянию на начало 2014 года — свыше 246 тысяч (1,44 процента населения страны).

Во-вторых — о том, действительно ли, слово «казах» или «казак» имеет турецкое происхождение. Вернее было бы сказать — тюркское происхождение. А современный турецкий язык — это во многом новояз (новый язык), чьи нормы были сформированы и утверждены основателями Турецкой Республики в прошлом веке. Вообще же тюркский язык как таковой лишь в сравнительно недавние времена сделался общенациональным языком всего турецкого народа. При Османской империи у турок имелись три языка. Был османский (Osmanlıca) – официальный и литературный язык с письменностью, базирующейся на арабской графике, с преобладанием в лексике арабских и персидских слов. Был тюркский (Türkçe) – простонародный разговорный язык. И был арабский (Arapça) — язык религии, исламского образования и учености. Так что говорить, что слово «казах» или «казак» имеет турецкое происхождение, — это явная натяжка.

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