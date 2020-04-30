Возмещение затрат экспортеров почти на Т234 млн одобрили в МТИ Казахстана

Нур-Султан. 30 апреля. КазТАГ – Возмещение затрат экспортеров почти на Т234 млн одобрили в министерстве торговли и интеграции Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства.

«В министерстве торговли и интеграции прошло второе заседание межведомственной комиссией по возмещению части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности (МВК). (…) Всего с начала года общая сумма возмещения затрат составила уже почти Т234 млн», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

На втором заседании МВК были одобрены17 заявок от 10 компаний на общую сумму Т84,6 млн.

«Это такие компании как ТОО «Цин-Каз», ТОО «Проммашкомплект», ТОО «Selena Insulations-Селена Инсулейшнс», ТОО «Кублей», ТОО «Пойма Май Комбинаты», ТОО «АЙ-АР», ТОО «Сервисно-заготовительный центр «АгроТраст», ТОО «Царская Каша KZ», ТОО «ЖантөреСаудакент», ТОО «Молпродукт». Компании занимаются производством и экспортом промышленной, пищевой и сельскохозяйственной продукции: путевое и механическое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей; томатная паста, кетчупы, консервированные овощные салаты, огурцы маринованные; мясо, консервная продукция; мука, отруби; молочная продукция. Продукция данных компаний поставляется на рынки России, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Китая», — уточнили в МТИ.

Отмечается, что с 2020 года в целях эффективного использования бюджетных средств предприятия берут на себя ряд серьезных обязательств по увеличению таких показателей, как количество рабочих мест; объем экспорта; производительность труда; объемы готовой продукции. Помимо этого, компании-экспортеры обязуются расширять экспортные рынки сбыта и продвигаться дальше в Белоруссию, Украину, Чехию, Болгарию, Польшу, Турцию и Афганистан.

«Ранее, по итогам первого МВК, были приняты положительные решения по трем компаниям на общую сумму Т149,3 млн (ТОО «Кондитерская фабрика «Сауле», ТОО «Обувная фабрика SAMHAT», ТОО «АБИ-Экспорт»)», — добавили в ведомстве.

Как пояснили в МТИ, возмещению подлежит затраты, связанные с продвижением и рекламой товаров за рубежом, участием в выставках, с регистрацией товарных знаков (бренда) за рубежом и с процедурами соответствия товаров требованиям, техрегламентам и стандартам, а также транспортные затраты.