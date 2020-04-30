Аэропорты Казахстана надеются на снижение налогового бремени в условиях ЧП

Алматы. 30 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Аэропорты надеются на снижение налогового бремени в условиях чрезвычайного положения (ЧП), сообщил исполнительный директор АО «Международный аэропорт Нур-Султан Назарбаев» Даулет Хамзин.

«Насколько я знаю, в субботу (2 мая – КазТАГ) будет окончательное совещание у премьер-министра РК по утверждению преференций, и мы надеемся, что часть налоговых льгот, которые правительство сейчас рассматривает, будут поддержаны. Мы ожидаем освобождение на шесть месяцев по налогу на имущество, снижение налогов с фонда оплаты труда, применение нулевой ставки к выплатам на землю. Кроме того, мы просили оказать поддержку в виде льготного финансирования и реструктуризации тех займов, которые имеются. Надеемся, что через фонды «Байтерек» и Банк развития Казахстана помощь нам будет оказана», — заявил Хамзин в ходе онлайн-конференции в четверг.

Вместе с этим он выразил сожаление, что еще ряд мер, касающихся стимулирования восстановления пассажиропотока после снятия карантинных мер, а также стимулирование авиаперевозчиков через скидки в аэропортах, пока правительством РК не поддерживаются.

По его словам, коллективное обращение к правительству, содержащее список мер господдержки, на которые аэропорты рассчитывают в условиях ЧП и выхода из кризисной ситуации, было сделано еще в конце марта текущего года.

В свою очередь заместитель менеджера IATA по Центральной Азии Руслан Сарин отметил, что ассоциация обращалась с просьбой оказать меры поддержки авиаотрасли к правительствам стран по всему миру.

«Говоря о желаемых мерах, мы просили у правительств прямые финансовые вливания в авиапредприятия либо предоставление займов или гарантий под эти займы, и освобождение от налоговых обязательств. Также очень важный вопрос – предоставить авиакомпаниям возможность делать возврат авиабилетов ваучерами», — добавил Сарин.

Напомним, ранее в МИИР заявили, что потери авиаиндустрии Казахстана от введения ЧП составили в Т287,5 млрд, однако при сопоставлении реальных показателей выяснилось, что указанная сумма вызывает сомнения. 20 апреля стало известно, что ставки по ряду видов налогов обнулили для авиаотрасли Казахстана.