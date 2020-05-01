Нур-Султан. 1 мая. КазТАГ — На каких месторождениях Казахстана ограничат добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+, рассказали в пресс-службе министерства энергетики (МЭ) РК.

«Из-за наличия значительного профицита запасов нефти на фоне снижения спроса на нефть в мире и в Казахстане, возникает риск полного затоваривания нефтехранилищ во II квартале и аварийных остановок казахстанских месторождений. В связи с этим министерством разработан проект постановления правительства «О введении временных ограничений на пользование участками недр для проведения операций по разведке и добыче и операций по добыче углеводородов» с перечнем отдельных участков недр, по которым необходимо ограничить добычу нефти на май-июнь текущего года. Ограничение добычи распространяется на месторождения, относящиеся к категории средних, крупных и гигантских месторождений», — говорится в сообщении в пятницу.

В ведомстве отметили, что «в указанный перечень недр не вошли малые и мелкие месторождения, по которым ожидается естественное снижение добычи ввиду экономических факторов».

«Данное постановление предусматривает недискриминационный подход ко всем добывающим компаниям, с учетом обеспечения потребности внутреннего рынка РК в необходимых объемах нефтепродуктов, а также справедливое распределение обязательств по снижению добычи нефти как для крупных проектов, так и для старых месторождений, находящихся на этапе естественного снижения добычи», — подчеркнули в минэнерго.

Напомним, в рамках соглашения ОПЕК+, предусматривающего коллективное сокращение добычи нефти на 9,7 млн бареллей в сутки на два месяца, Казахстан взял на себя обязательства сократить добычу на 390 тыс. баррелей в сутки.