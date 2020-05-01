Благодаря единству мы справимся со всеми трудностями и добьемся новых успехов – Токаев

Нур-Султан. 1 мая. КазТАГ — Благодаря единству мы справимся со всеми трудностями и добьемся новых успехов, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с Днем единства народа Казахстана! Этот праздник близок и дорог каждому, кто живет на нашей благодатной земле. Ключевые достижения нашей страны стали возможными благодаря сплоченности, дружбе и солидарности представителей всех этнических групп, составляющих единый народ Казахстана. Такие непреходящие ценности, как мир и общественное согласие, являются основой стратегического курса современного Казахстана, основателем которого является первый президент – Елбасы Н.А.Назарбаев», — цитирует Токаева пресс-служба Акорды.

Он отметил, что, «будучи единым народом», Казахстан укрепил государственный суверенитет, обрел авторитет и уважение в международном сообществе.

«В нынешнем году День единства приобретает особое значение. Сегодня Казахстан, как и весь мир, борется с пандемией коронавируса, подвергается негативному влиянию мировой экономической конъюнктуры. Убежден, что благодаря единству, взаимной поддержке, общности целей, стойкости духа мы успешно справимся со всеми трудностями и добьемся новых успехов на пути созидания и прогресса. Желаю всем соотечественникам мира и согласия, крепкого здоровья и благополучия! Біз біргеміз!» — резюмировал Токаев.